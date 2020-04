Ana Hernández, psicóloga del Ayuntamiento de Salamanca: “La gente está muy agradecida de que les demos pautas para su angustia”

Ana Hernández es una de las profesionales que atiende el servicio de ayuda puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca. Hay que seguir rutinas, comer sano, respetar las horas de sueño y recuperar aficiones, nos aconseja a todos. Desde su casa de Santa Marta de Tormes, Ana Hernández González, presta atención psicológica a través del teléfono habilitado por el Ayuntamiento de Salamanca durante la crisis del coronavirus, que es gratuito para los usuarios. “La gente está superagradecida de que les puedas dar unas pautas desde el conocimiento profesional. Somos colegiados, tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil y contamos con experiencia en emergencias, crisis, casos de duelo y de estrés postraumático”, explica la profesional. Cerca de 60 psicólogos atienden por turnos de cuatro profesionales a quienes necesitan este tipo de apoyo, de lunes a domingo, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 horas a través del 923 015 085. La centralita pregunta a los profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León que están prestando el servicio si aceptan la llamada, tras una breve exposición del caso, y se inicia la conversación entre quien requiere los consejos y el psicólogo que le atiende. “Esta situación está provocando muchísima ansiedad. Y miedo. Quienes están trabajando tienen miedo al contagio, a hacer daño a su familia y/o a los usuarios para los que trabajan. Todos estamos con incertidumbre y nosotros ayudamos a controlar la ansiedad, con pautas que creen una rutina en nuestra vida diaria para hacer más llevadera esta situación”, apunta Ana Hernández.

“Mucha gente me dice que está todo el día en pijama y que come lo primero que encuentra. Eso no nos favorece porque así alimentamos nuestra ansiedad”

Entre los consejos de los psicólogos está el no abandonarse porque estamos confinados. “Hay que respetar las horas de sueño, intentar llevar una dieta sana y regulada. Es el momento también de fijarse en aficiones que quizás se hayan abandonado y nos van a mantener ocupados, activos, y nos van a ayudar a la hora de sentirnos útiles”, añade la psicóloga. “Mucha gente me dice que está todo el día en pijama, que como vive sola come lo primero que encuentra. Y eso no nos favorece en absoluto porque estamos alimentando la ansiedad. Dentro de esta situación excepcional, tenemos que intentar llevar una vida normal”, indica Ana Hernández. Muchos conocemos la teoría. Que hay que hacer ejercicio, además de comer sano y dormir, pero poner en práctica estas rutinas es harina de otro costal. Ana Hernández reconoce que es complicado seguir estas pautas, pero que tendremos nuestra gratificación, aunque sea con demora. “Te cuesta hacer las cosas, pero luego te sientes super a gusto. Hay que hacer un pequeño esfuerzo para sentirse mejor. Hay que esforzarse. Es como cuando te da pereza limpiar la casa; cuando la limpias, te sientes mejor”. Y cuando no nos apetece hacer algo, al día siguiente pensamos: ¿por qué no lo haría ayer? Si lo hubiera hecho, hoy me sentiría mejor. Tenemos que pensar en nosotros y esforzarnos. Nos va a ayudar a relajarnos. Vamos a hacer las cosas, aunque nos cuesten, pensando en que voy a tener mi gratificación”, asegura la psicóloga.

“Hay que tener rutinas y aficiones. Esforzarse por seguir pautas saludables al comer y dormir. Es cierto que nos cuesta, pero sentiremos que nos van a gratificar”

Los usuarios de este servicio gratuito de atención psicológica especializada también trasladan a los profesionales que están al otro lado del teléfono el miedo a perder el empleo. “No podemos dar soluciones a esa demanda. Todos estamos en la misma incertidumbre económica. Yo he cortado mi actividad profesional habitual, pero no va a ser así para siempre. Aunque este proceso sea largo y doloroso, no va a ser así para siempre. Hay que “disfrutar” el aquí y el ahora. Que el ahora sea gratificante y mañana haremos lo que podamos, dentro de nuestro control. Ahora no podemos hacer más”, certifica la profesional. El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, puso en marcha el pasado 1 de abril este Servicio gratuito de Atención Psicológica Especializada, destinado a la población salmantina, con el objetivo de proporcionar una respuesta profesional ante la difícil situación, así como ayudar a los ciudadanos a afrontar y manejar las emociones derivadas del escenario actual. Entre ellas, los casos de duelo por muerte de un familiar, cuando hay que pensar en que lo importante fueron las atenciones o los cuidados que les prestamos en vida, o la preocupación por los allegados que están ingresados en un hospital.

“Todos estamos en la misma incertidumbre económica y laboral. Pero aunque sea un proceso largo, no va a ser así para siempre Hay que ‘disfrutar’ el ahora”