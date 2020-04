Ana Fernández-Sesma, formada en Salamanca y directora de Microbiología del Monte Sinaí: “Los efectos del virus se esperaban, no la falta de equipamiento sanitario”

–Los expertos siempre hemos esperado más pandemias, se llevan produciendo desde hace siglos y ahora con la facilidad para viajar de un país a otro cada vez hay más probabilidades. Los efectos se podían esperar, pero no la falta de preparación a nivel de equipamiento sanitario a nivel mundial. Esperábamos que fuera un problema grande en países en desarrollo, pero no tanto en Europa y Norte América.

Ana Fernández-Sesma es licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca, realizó su tesis en la Icahn School of Medicine del Mount Sinaí, en Nueva York, y en la actualidad dirige un grupo de investigación en este mismo centro que trabaja sobre cómo los virus afectan al sistema inmune de las personas. Considerada una de las cinco mejores investigadoras de microbiología financiada por el NIH (National Institutes of Health), analiza los puntos claves del COVID-19.

–No tenemos ningún antivírico específico para COVID-19, existen antivíricos que afectan procesos importantes que otros virus similares necesitan para infectar y producir mas copias de sí mismos. Se están probando muchos fármacos de forma compasiva en pacientes graves, pero todavía no hay resultados de ensayos clínicos con los controles necesarios para saber que antivíricos son mas eficaces. También hay que tener en cuenta que los pacientes graves de COVID-19 tienen otras enfermedades como hipertensión, asma, etc. y hay fármacos contraindicados para ese tipo de pacientes. Ahora mismo, en medio de la pandemia, se está haciendo medicina de campaña con todas las herramientas disponibles.

–Las vacunas son muy necesarias y su función mayoritaria es prevenir infección. Serán muy valiosas para las olas siguientes en las que se podrá vacunar a las personas que no se hayan infectado en esta primera ola, así que hay que saber que parte de la población necesitara ser vacunada y es más necesaria para la población mayor.

–No, aquí las medidas las están tomando los gobernadores de los distintos estados, pero eso va a crear muchos problemas a la larga. Por desgracia, el gobierno americano no ha establecido pautas claras todavía.

–En Estados Unidos aún no existen medidas tan restrictivas ¿no?

–Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado en España es la falta de material de protección para el personal sanitario y de respiradores en algunos hospitales. ¿No estaban suficientemente alertadas las autoridades o no se lo tomaron suficientemente en serio?

–Ningún gobierno en el mundo ha considerado importante tener armamento médico preparado en caso de una pandemia. Es algo que no se ha considerado de importancia vital, así como cargarse de armamento bélico parece lógico y plausible a nivel mundial. Desafortunadamente, la preparación para pandemias no se ha considerado de interés vital. Esperemos que esta situación que estamos viviendo sirva para concienciar a todos de que es un tema crucial. En general, se ha desestimado a nivel mundial la magnitud del problema.

–¿Y el tema de los test, hay que hacer a todo el mundo o no?

–Los test son importantes para saber el número de infectados. Estos test para SRAS-CoV-2 ha habido que desarrollarlos desde cero muy recientemente y validarlos con muestras reales. No es un tema trivial. Para personas con síntomas leves, el tener el resultado de un test o no cambia el tratamiento. Hasta ahora, ya que no había muchos test disponibles a nivel global, se han usado para pacientes con síntomas graves para poder determinar los tratamientos a seguir en urgencias. A medida que se están fabricando más test y están validados, se procederá a usarlos de una forma más generalizada. Pero es más importante a este punto el tener test de serología para determinar quién está recuperado de la infección y protegido contra una posible reinfección midiendo la cantidad de anticuerpos protectores contra SARS-CoV-2. Así se puede manejar mejor la vuelta a la normalidad y estimar si la segunda ola va a afectar a un porcentaje alto o bajo de la población. Esos test también se han tenido que desarrollar ahora, en el medio de la pandemia, y se están empezando a validar, distribuir y usar en muchos países.

–Con el COVID-19 se ha comenzado a hablar de nuevo del cambio climático y sus consecuencias ¿tiene algo que ver en este virus?

–El cambio climático afecta los ecosistemas y está favoreciendo la apariencia de muchos patógenos que antes no estaban tan cercanos a las personas. Los animales se ven desplazados de sus hábitats y esto tiene muchas más repercusiones. También desaparecen predadores y surgen plagas. Cava vez ira a más. Este virus no es una consecuencia directa del cambio climático, pero seguramente indirecta.

–¿Y el próximo invierno para qué tendremos que prepararnos?

–Para vacunarnos si hay vacunas disponibles y tener estrategias de aislamientos parciales basadas en qué personas están protegidas y cuáles son más susceptibles a la infección.