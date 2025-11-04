Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones En las líneas que conectan Salamanca con Santa Marta de Tormes y Carbajosa amplía los servicios de cinco a seis cada hora en días lectivos

La Junta de Castilla y León continúa reforzando el transporte público de viajeros en la provincia de Salamanca con el objetivo de mejorar la movilidad cotidiana y atender el incremento de la demanda registrado desde la puesta en marcha de Buscyl, que ofrece la gratuidad para los empadronados en los desplazamientos por toda la Comunidad en las líneas de competencia autonómica.

En este contexto, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha incorporado 24 nuevas expediciones en el área metropolitana de Salamanca, que se incorporan a las ya existentes en las líneas que conectan la capital con Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada. Con esta medida, se incrementa la frecuencia de paso de cinco a seis servicios por hora en días lectivos, facilitando los desplazamientos de los usuarios, especialmente de quienes se trasladan por motivos laborales, educativos o de servicios.

Refuerzo en la línea de Santa Marta de Tormes

Se incorporan 13 nuevas expediciones en esta línea:

-Seis nuevas salidas desde Santa Marta a las 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 14:20 y 14:50 horas, todos los días lectivos.

-Siete nuevas salidas desde Gran Vía (Salamanca) a las 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 14:20, 14:50 y 15:20 horas, también en días lectivos.

Con estas incorporaciones, durante las horas punta los autobuses circularán cada 10 minutos, frente a los 12 o 15 minutos anteriores, lo que supone una mejora sustancial en la calidad del servicio y en la comodidad de los usuarios.

Incremento de frecuencias en Carbajosa de la Sagrada

Se añaden 11 nuevas expediciones:

-Seis salidas desde Navahonda a las 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 13:45 y 14:45 horas.

-Cinco salidas desde Gran Vía (Salamanca) a las 7:45, 8:15, 13:15, 14:15 y 15:15 horas.

Con esta medida, la frecuencia de paso en días lectivos pasa de cinco a seis servicios por hora, lo que contribuirá a reducir esperas y ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de movilidad de los vecinos del alfoz salmantino.

Reserva previa en la línea que une Salamanca y Zamora

Los usuarios de la línea entre Salamanca y Zamora pueden hacer reserva previa de sus billetes, gratuitos con Buscyl, para viajar entre ambas capitales de provincia.

La empresa Zamora-Salamanca que gestiona este trayecto ha habilitado en su página web la posibilidad de reservar un máximo de dos billetes, ida y vuelta, y de hasta 10 reservas activas, lo que permite disponer de su billete a aquellos que utilizan este trayecto por motivos académicos o laborales.

El trámite es sencillo y basta con registrarse en esta web con una serie de datos personales donde se incorpora el número de tarjeta QR de Buscyl para vincular la reserva al usuario. Se pueden tramitar las reservas con 24 horas de antelación y en el caso de no formalizar la reserva se puede anular hasta dos horas antes.

Este avance permite dar respuesta en un trayecto con una alta demanda a raíz de la incorporación de la ruta a Buscyl y que, gracias a la buena disposición de la empresa, se habían habilitado refuerzos adicionales en la línea interurbana con mayor volumen de usuarios.

La consejería de Movilidad y Transformación Digital sigue trabajando en la implantación de un sistema único de reserva que permita aglutinar las reservas de billetes que algunos operadores ya han puesto en marcha a través de sus canales habituales.