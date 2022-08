Amenaza a las empresas salmantinas por el volátil mercado de los componentes electrónicos

La escasez de los microchips es de lo que más se ha hablado, pero no es el único objeto que falta. Antonio Revilla, de Alcar, dedicada a la venta de artículos electrónicos, reconoce que la situación actual no la había vivido nunca. “En más de 30 años en el sector no había visto esto. Surgían crisis puntuales pero no el encarecimiento actual y que el mercado esté tan desestabilizado”, apunta.

Como prueba de que el mercado atraviesa momentos complicados, Antonio Revilla pone de ejemplo los cables de cobres. “Si el pedido es muy grande, los precios que te dan los distribuidores solo duran 48 horas, cuando antes incluso tenían vigencia varios meses”, indica. La volatilidad del precio del cobre, que cambia diariamente, implica que nadie se atreva a acumular stock, lo que a su vez implica que se tarda más en recibir pedidos. También hay carencia de componentes que se utilizan en la industria del espectáculo.

La reposición de mercancía ha sido escasa durante el verano y en algunos artículos incluso desde primavera. Antonio Revilla señala que hasta septiembre no se prevé que entren pedidos importantes y que la situación mejore.