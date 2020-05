Amanecer saludable, tarde de descontrol: balance del primer día de salidas en Salamanca

Paseos en familia de tres, cuatro o hasta cinco personas, charlas entre vecinos en la calle sin respetar la distancia social de dos metros y sin mascarillas, reuniones de jóvenes y adolescentes que no conviven juntos, o corredores adelantando a ancianos a tan solo unos centímetros. Los excesos llegaron tras los aplausos. Tras el madrugón de numerosos salmantinos para hacer deporte, una tranquila salida de los mayores y un aparente descenso de los padres que salieron con sus hijos a la calle, la relajación de las medidas para prevenir nuevos contagios llegó a última hora de la tarde. Corredores, ciclistas y cientos de salmantinos salieron a la calle mezclándose con mayores de 70 años rezagados que optaron por alargar su paseo.

A partir de las ocho de la tarde la propia Policía Local detectó un incremento en la concentración de personas en los parques de Salesas y Jesuitas, así como en grandes avenidas, como Cipreses, Rector Esperabé, Carmelitas y Canalejas. Fuentes del Ayuntamiento explicaron que en estas vías fue necesario llamar la atención a personas que incumplían las normas básicas establecidas por el Gobierno para estas primeras salidas de la desescalada. Aún así, no se llegaron a poner multas, dado que, ante el primer aviso de los agentes, las distancias entre los viandantes eran corregidas y los grupos se dispersaban.

No obstante, los efectivos de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todos bajo el mando único de la Subdelegación del Gobierno, no fueron suficientes para controlar a las numerosas personas que coincidieron en la calle entre las 20:00 y 21:30 horas.

“La verdad es que estamos asustados con las grandes salidas que estamos viendo. No necesitamos un repunte de esta enfermedad”, aseguraba ya horas antes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, cuando aún no se habían producido los numerosos incumplimientos del paseo de la tarde. “Creo que están corriendo hasta los que no han corrido en su vida”, ironizó antes de reconocer el “temor” de la Junta de Castilla y León a un aumento de casos de COVID-19. “Creo firmemente en la responsabilidad individual. Nadie va a salir 40 veces”, apuntó antes de dejar claro su miedo a un repunte y a que haya que reiniciar la “reescalada”. “Lo hemos visto en otros países”, recordó.

Lo dijo preocupada también porque hoy se produzca una salida aún mayor a la calle ante las altas temperaturas que se esperan, que llegarán hasta los 28 grados de máxima en la capital del Tormes, según la Aemet. Pese a ello, desde la Subdelegación del Gobierno se insiste en que no está previsto “ningún refuerzo” de los efectivos policiales, y que se seguirán realizando controles para evitar desplazamientos a segundas residencias.