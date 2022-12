Álvaro Sánchez, politólogo: “La conexión a internet y las infraestructuras fijan más población que todos los incentivos fiscales”

Las provincia de Salamanca figura, según un estudio de la Fundación Alternativas, entre las de la España vaciada “que decrece” frente a otros grupos que incluye las que se estancan o remontan. Este informe realizado por los politólogos e investigadores predoctorales de la Universidad de Salamanca Álvaro Sánchez García, Pablo González González, Emma Turiño y Rubén Cuéllar va más allá del diagnóstico y ofrece soluciones que muestra uno de los autores.

¿Cómo se llega al diagnóstico de que Salamanca se encuentra entre el grupo de provincias de la España Vaciada que no remonta?

—Hacemos un recorrido histórico y vemos qué provincias han estado en crecimiento o decrecimiento económico. En Castilla y León todas decrecen salvo Valladolid y Burgos. En una segunda parte tratamos de dar una respuesta y arrojar luz sobre los factores a nivel geográfico que influyen en la despoblación. En Salamanca se observa que los municipios, cuanto más alejados de la capital de provincia más pierden población y tienen más riesgo de desaparecer.

¿La situación de los pueblos pequeños solo empeora?

—Los municipios que ya estaban mal porque eran pequeños y estaban lejos son los que se ven más afectados por la propia despoblación. Entran en un bucle negativo, mientras las localidades cercanas a la capital ganan población.

¿La solución debe venir por los incentivos fiscales para fijar población?

—Las soluciones deben ir orientadas a la mejora de las infraestructuras y mejorar el atractivo de los pueblos. Deben estar centradas en un desarrollo de la mejora de las condiciones de internet y las comunicaciones. Después de las vivencias del teletrabajo, se puede hacer mucho más atractivo el mundo rural. A consecuencia de la pandemia, en los meses posteriores hubo una tendencia a emigrar hacia las zonas rurales. Pero, ya a finales de 2020 tuvieron que volver a las áreas urbanas ya que no encontraron los servicios mínimos para desarrollar su trabajo en los pueblos. No se aprovechó la oportunidad de fijar población. Se proponen muchos planes como incentivos fiscales a las cotizaciones, pero son más necesarias políticas de mejora de las infraestructuras, consultorios médicos que funcionen en una frecuencia correcta más que los pasivos. Ahora mismo a cualquier empresa o una tienda se le va a incentivar con una buena conexión a internet. Si no la tiene, no va a servir de nada la bonificación. Las políticas pasivas pueden reducir el problema, pero no lo van a paliar. La conexión a internet y las infraestructuras fija más población que todos los incentivos fiscales.

¿Cuál es la deficiencia que más afecta a Salamanca?

—Es el déficit de infraestructuras, las comunicaciones y la falta de internet. Por ejemplo, en Encinas de Abajo la fibra óptica se prometió en 2015 pero no ha llegado hasta este año y en los pueblos más pequeños de alrededor ni eso. Los pueblos más alejados son los que más perjudicados están. Están abocados a la desaparición por la concentración entorno a la provincia. Ya no es casualidad que todos los municipios que crezcan, lo hagan en torno a la capital de provincia. Otra de las cuestiones en Salamanca es la deficiencia en el transporte público. En muchos pueblos estás obligado a tener un vehículo privado para comunicarte con la capital y, en caso de dependencias, desincentivas que se queden en los pueblos. En nuestra provincia es muy deficiente.

En su trabajo también estudian cómo este descontento ha pasado a la primera línea política

—Es un debate que está poco profesionalizado y muy presente en la gente común. No es un fenómeno que se haya producido en las élites políticas hacia el pueblo, sino al revés. PSOE y VOX trataron de recoger parte de este descontento en las pasadas elecciones autonómicas.

Los partidos surgidos bajo la raíz de ‘España Vacíada’, ¿siguen la misma dinámica que en Europa?

—Analizamos la perspectiva política y partidista de las principales plataformas como ‘Teruel Existe’ o ‘Soria Ya’. Reivindican una constante inversión y desarrollo de infraestructuras para paliar la despoblación. Pero, a diferencia de los partidos europeos, se posicionan en el espectro ideológico de la izquierda con cuestiones como las políticas de género o LGTBI. Los partidos de este tipo en Europa se circunscriben solo a las necesidades prácticas.