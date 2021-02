Un centenar de alumnos del Conservatorio Superior de Castilla y León (Coscyl), se han echado a la Plaza Mayor este sábado para reivindicar una solución laboral para los profesores del centro y su continuidad en las labores de docencia. En ocasiones con 25 años de trayectoria, los profesionales no han tenido la oportunidad de consolidarse en su puesto en uno de los centros más importantes de educación musical superior en España.

Cada profesor actual del Coscyl superó en su día un proceso selectivo público y con tribunales formados por especialistas a nivel nacional. Muchos de ellos llevan más de dos décadas ocupando estas plazas, haciendo del Coscyl lo que es en la actualidad, “un centro de referencia que atrae —precisamente por ese excelente grupo de docentes— alumnado de toda España, así como del resto de Europa y América Latina”, según explicaron los profesores recientemente, que se quejan de la desatención de la Junta. Las oposiciones por acceso en otras comunidades y el posterior concurso de traslados publicado en noviembre van a permitir que “nuevos catedráticos que no han superado nunca una prueba específica para demostrar su capacitación para la enseñanza superior opten a las plazas del único centro superior de música de Castilla y León, negando a los actuales docentes cualquier opción de poder consolidarse en el puesto que durante tantos años y con tanta dedicación han ocupado”.

Belén Castillo, presidenta de la Asociación de Alumnos del Coscyl, comentaba: “Vamos a perder a nuestros profesores y vinimos al Coscyl precisamente para estudiar con ellos, no tanto por las instalaciones del Conservatorio. Trabajan en equipo, de forma equilibrada y hacen muchísimos proyectos y actividades de las que también se beneficia Salamanca porque hemos dado muchos conciertos en el Casino, el Teatro Juan del Enzina o la Biblioteca Torrente Ballester. También hemos realizado conciertos por la calle, que animan a la ciudad y ayudan a que se expanda la cultura, que tan importante es como hemos visto en tiempos de pandemia”.

“Yo estoy en el último curso de piano”, añadía Belén Castillo, “y no me va a afectar. Pero hay que defender esta reivindicación. Los alumnos de primero han venido para estudiar con los actuales profesores. Si se van los docentes actuales, sin que se les dé la opción de defender su plaza, los alumnos se van a quedar sin los profesores con los que querían estudiar y podrán entrar docentes que no les interesan tanto”.

Es un centro, según la presidenta de la Asociación de Alumnos del Coscyl, “que amplía tanto nuestras miras, que yo que he estudiado piano, me he dado cuenta de que me apasiona la dirección de orquesta. Y es un conservatorio que ha formado a mucha gente de renombre, que están tanto en España en orquestas importantes como trabajando en el ámbito internacional”.