Alumnos de Informática de la UPSA pasan a la final del “hackathon” de la NASA

Un grupo de seis alumnos de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha ganado la primera fase local del hackathon internacional organizado a través del programa incubadora de innovación de la NASA Space Apps Challenge por Everis y ha pasado a la fase internacional, que comenzará en enero de 2020.

El concurso, en el que participan por todo el mundo más de 18.000 científicos e ingenieros en 75 países, pretende “dar solución a los retos que propone la agencia aeroespacial sobre la tierra y el universo”, han apuntado desde la UPSA.

El equipo de la institución académica, bajo el nombre de ‘UPNASA’, está formado por Gabriel Jiménez, Gonzalo Martín, Jorge Vallejo, Francisco Javier Bellido, Guillermo Fuentes y Alejandro Marcos.

Sus integrantes han presentado el proyecto ‘AI and Smartphones to prevent and detect fires’, que consiste en una aplicación para prevenir y detectar fuegos en espacios exteriores, tal y como ha adelantado la UPSA.

En concreto, la herramienta diseñada permite hacer una fotografía con el teléfono móvil, al detectar un posible fuego, que se envía automáticamente al servidor de la NASA.

A continuación, la propuesta es que la agencia aeroespacial confirme el incendio (gracias a sus satélites) y si es real, la aplicación envíe una alerta al servicio de emergencias 112 y a los vecinos de la zona.

El servicio de geolocalización del proyecto permite también saber la ubicación exacta de la persona que ha enviado la foto para proponerle rutas de escape, con datos sobre la meteorología de la zona y el terreno en el que se encuentre, y contar también con un algoritmo de predicción de la NASA sobre cómo han reaccionado los fuegos que se han producido en ese terreno anteriormente.

Además, la aplicación en la que han trabajado los estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca ofrece “consejos prácticos” para reaccionar ante un incendio forestal y urbano.

La iniciativa propone que el proyecto se amplíe posteriormente con el uso de inteligencia artificial para reconocer la profundidad de la fotografía y la distancia de seguridad del usuario en el incendio, que permitirá descartar la falsedad de las instantáneas.

También, pretende obtener el soporte de otros satélites para crear un mapamundi con todos los incendios que se produzcan en el mundo en tiempo real.