Alumni, espacio de libertad y excelencia

M.B. Sábado, 25 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca acogió este sábado, 25 de octubre, la entrega de los Premios Alumni–Universidad de Salamanca 2025, en un acto que volvió a destacar la importancia de la comunidad universitaria y el compromiso de quienes mantienen vivo el espíritu de la institución más allá de sus aulas. Los galardones, que cuentan con el apoyo de distintas entidades y mecenas, reconocen la excelencia académica, la investigación, la creación artística y la contribución social de antiguos alumnos y alumnas de la Universidad.

El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Marta Gutiérrez Sastre, acompañada por la presidenta de Alumni–USAL, Raquel Flórez; el portavoz de la asociación, Román Álvarez, y el presidente del Consejo Social de la Junta, Enrique Cabero, junto a los patrocinadores, jurados, premiados y familiares.

En su intervención, Román Álvarez recordó que Alumni: «Es una comunidad que mantiene vivo el vínculo con la Universidad, un lazo emocional y físico que nos une de por vida a quienes transitamos por sus aulas», y subrayó que la red de antiguos alumnos cuenta ya con más de 52.000 miembros en todo el mundo. Raquel Flórez, presidenta de Alumni, destacó la proyección internacional de esta edición, que ha recibido más de 140 candidaturas de 16 países. Flórez subrayó especialmente la creación del nuevo Premio Alumni de Poesía «Carmen Martín Gaite», entregado este año por primera vez, que rinde homenaje a la escritora y antigua alumna, nombrada Socia de Honor póstuma de la asociación. «La poesía, como la Universidad, es un espacio de libertad, y de resistencia».

La escritora y mecenas Esther Bueno, impulsora de este nuevo galardón, señaló: «El premio no es solo un reconocimiento literario, sino un acto de compromiso con la palabra y con su poder de verdad». El primer galardonado con el Premio Alumni de Poesía «Carmen Martín Gaite» fue Alberto Martín.

En el resto de categorías, el Premio Alumni a la Excelencia Académica «José Manuel Gómez Pérez» fue otorgado a José Javier Sendín, con un accésit para Clara Asís; el Premio Alumni Internacional «López Martí» recayó en Gabriel Wei Li; el Premio Alumni «Jesús García-Bernalt» fue para Víctor Daniel, el Premio Alumni de Humanidades «Casino de Salamanca» se concedió a Francisco García; el Premio a la Investigación contra el Cáncer «Esperanza Diz Pindado» fue para Alba Pérez , el Premio Alumni «Salud y Bienestar» reconoció a Francisco Javier Morán y Óscar Herranz.