Almudena, el rostro del párkinson en Salamanca con solo 35 años

Si preguntásemos a 100 personas, seguramente 90 asociarían el párkinson a personas mayores y a temblores. Era lo mismo que pensaba Almudena Gómez, una salmantina que tiene ahora cuarenta años. Hace cinco recibió una noticia que le cambió la vida. “El diagnóstico me dejó en shock, ¿Cómo podía tener párkinson si no tengo temblores y tengo 35 años?”, expresaba a la neuróloga que le confirmó los resultados de las pruebas.

Todo empezó con un dolor de espalda en el hombro izquierdo que asoció a una posible contractura causada por su trabajo como teleoperadora. Sin embargo, aparecieron nuevos síntomas. “Cuando iba andando se me quedaba el brazo izquierdo rígido, no braceaba; al lavarme el pelo o al cortar la carne notaba que no tenía fuerza en el brazo izquierdo o incluso cosas tan cotidianas como aplaudir”, explica sobre el inicio de la enfermedad.

A los seis meses de comprobar que no era nada pasajero, acudió al médico de Atención Primaria y se encendieron todas las alarmas al derivarla al neurólogo de urgencia. A pesar de eso, ella estaba tranquila: “No estaba asustada porque pensaba que no era nada”, recuerda. Ya en el especialista, todo tipo de pruebas neurológicas hasta que llegó el diagnóstico de una enfermedad que hasta ese momento desconocía totalmente. “Hay muchas más cosas que los temblores que identifican el párkinson y tú las tienes. Asume que tu vida va a cambiar completamente”, parafrasea las palabras de la especialista que le dio el diagnóstico. El diagnóstico también dejó en “shock” a sus familiares. “Mi marido estaba fuera y dice que fue el viaje más largo de toda su vida”. El impacto también llegó a sus familiares que al principio les costaba comunicar la noticia en el pueblo por el propio desconocimiento.