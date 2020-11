Alicio González Fernández (Sancti Spiritus, 1932) se siente privilegiado por contar con 88 años “muy bien llevados”. Y todo ello pese a haber superado un año repleto de incidentes sanitarios. Primero, tras detectarle un coágulo de sangre en la cabeza, del que fue intervenido; posteriormente, una meningitis -“lo más grave de todo”, asegura-; tras tres meses ingresado recibe el alta y sufre una pancreatitis; ésta se reprodujo y tras superarla definitivamente, en octubre se contagió y contrajo el Covid. Tras dos semanas ingresado en el Hospital y tres semanas de ‘confinamiento’, ahora, por fin, disfruta de cierta tranquilidad como jubilado del Ejército del Aire. ¡Ah! Por cierto, en el ejercicio de su profesión sufrió dos accidentes aéreos.

–¿Cómo se encuentra tras el año de ‘achaques’ que lleva?

–Bastante bien a pesar de todo lo que he pasado, que ha sido mucho. Primero, encontraron algo en la cabeza que no debía estar ahí y me operaron; después una meningitis, luego una pancreatitis, y para colmo, el Covid éste que afecta a todo el mundo. Eso sí, en 14 días me arreglaron en el Clínico y me mandaron para casa, donde he tenido que estar 21 días ‘confinado’ por recomendación médica. Ahora ya puedo salir y la verdad es que me encuentro bastante bien.

–¿Cuál de todos esos incidentes de salud le afectó de forma especial?

–La meningitis. Los médicos me dijeron que estuve muy mal. No he tenido una vida de rosas, pero quiero hacer hincapié en que ante cualquier enfermedad hay que luchar y tener fe en los médicos que tenemos en España, así como los enfermeros, porque son maravillosos.

–Si le hubieran dicho el año pasado que en 2020 sufriría tantas y tan graves enfermedades, ¿qué se le habría pasado por la cabeza?

–Sinceramente no me habría creído que pudiera superarlas. Y eso que son muy positivo en cuanto a mi forma de pensar. Cuando me dijeron que tenía Covid me dije: por qué no voy a superarlo con 88 años. Ya tengo más edad que cualquiera de mi familia, así que ahora hay que cumplir más.

–¿Ha pensado que supone un claro ejemplo de superación?

–Efectivamente. En ello influye mi pensamiento de que todo el que se dedica a una profesión, si tiene actitud para ejercerla, está capacitado para cualquier problema que nos surja. En mi profesión -militar telegrafista del Ejército del Aire- me preocupé de ponerme al tanto de todo para que cuando hubiese un fallo pudiera solucionarlo. Eso es lo fundamental. Que cuando las cosas estén sucias haya que limpiarlas.