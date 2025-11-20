«Alice Wonder es un personaje que canta canciones que salen del corazón» La artista llega hoy a las 22:00 horas con un concierto al teatro Juan del Enzina dentro del festival Ultrasonicx

La Universidad de Salamanca se prepara para recibir a una de las voces más singulares del pop indie nacional: Alice Wonder actuará hoy en el Teatro Juan del Enzina, a las 22:00, dentro del ciclo cultural «Ultrasónica. Nocturno Pop». Alice Wonder ha conseguido captar la atención del público por su estilo personal: combina melodías delicadas y letras llenas de emoción con una sensibilidad moderna. Ahora llega a Salamanca con su último trabajo: 'Soulost'

¿Cómo se siente al venir a Salamanca?

—Me siento increíble. Es una ilusión volver. Tengo ganas a ver qué hay por ahí. Espero que el público se encuentre un concierto de verdad, de emoción, de pasar un buen rato y conectar.

Para quien aún no la conozca, ¿quién es Alice Wonder?

—Es un personaje que me he inventado para cantar canciones que escribo y que salen del corazón. Es una persona que tiene un mundo amplio y vasto y que tiene ganas de conectar con el mundo.

Hace menos de un mes que ha presentado su nuevo disco, 'Soulost' . ¿Qué quiere transmitir con él?

—El disco representa unas pautas para entender el mundo. Es un viaje introspectivo por el bosque de mi alma. Me pierdo y me encuentro. Son muchos sentimientos, emociones, diferentes estilos. Es un poco ambicioso, es nuevo y fresco. He trabajado mucho en él. Está fuera y la gente también tiene que decidir qué es para ellos.

Hay bastante variedad en este disco. ¿Qué música le ha inspirado a la hora de desarrollar este trabajo?

—No he estado pendiente de ninguna inspiración en particular. Me apetecía traer sentimientos un poco ambiguos a la mesa, un poco de cielo, de tierra y de infierno. Y jugar con esa sonoridad. Hay cosas más dulces, más frágiles, más rotundas, eléctricas, electrónica, rock. Es un combinado de toda la música que me ha ido gustando durante los años, pero no he tenido ningún sonido en referencia en particular.

Muchos de sus seguidores la ven como referente reivindicativo, ¿es consciente de esto?

—Me estoy empezando a dar cuenta ahora. Lo llevo con respeto y a la vez con picardía, porque supongo que ya formam parte de mí estos sentimientos ambiguos. Tampoco tengo ganas de acallarlos por complacer a nadie. Así que lo tomo con respeto y con alma.

¿Cómo comenzó con la música?

—La música me ha acompañado siempre. Mis padres son músicos y cantar y tocar han sido parte de la sobremesa siempre. Cuando me cambié de instituto fue cuando empecé a subir vídeos a las redes sociales. Yo era bastante tímida y fue entonces cuando me solté, vi que podía evolucionar. Estaba cantando por el pasillo y una amiga me dijo que me abriera una cuenta para subir canciones. Empecé a grabar ella. Vi que funcionaban y fui ganando seguidores rápido. Fue como una señal de que algo iba bien.

¿Cómo ha cambiado la Alice de entonces a la de ahora?

—Mucho. Justamente ahora que estoy saliendo del proceso del disco, me siento cambiada. Creo que la Alice de entonces no se creería lo que le estaba pasando. No entendía a los seguidores, no entendía las críticas. He sufrido mucha inseguridad. Creo que intentaba agradar, intentaba no molestar y ahora me estoy disfrutando un poco, mientras soy una persona muy íntegra y muy honesta conmigo misma.

