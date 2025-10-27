Alianza de la Universidad con instituciones indias y africanas para proyectos de investigación El rector ha firmado un convenio con tres asociaciones

La Gaceta Salamanca Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca colaborará con universidades africanas e indias en proyectos de investigación vinculados a la educación, la inclusión y la inmigración, tras un acuerdo firmado entre el rector Juan Manuel Corchado; la presidenta de la Asociación de científicos españoles en el sur de África (ACESDA), Alba Gómez Arias; la coordinadora de Programas Educación y Salud de la Fundación Mujeres por África, Beatriz Santacruz García; y el director general de Casa África, José Segura.

El convenio permite la creación de la Cátedra LinguaSOUTH, respondiendo así al firme compromiso de la Universidad de Salamanca con la promoción del conocimiento global, la diversidad lingüística y la cooperación académica internacional. En concreto, esta cátedra aborda una deuda histórica con los saberes del global south en torno a dos ejes principales: impulsando la investigación, conocimiento y la difusión sobre las lenguas y culturas africanas; y promoviendo el desarrollo de proyectos lingüísticos, culturales y de investigación entre India y España, centrados en el estudio y la gestión del multilingüismo como eje estratégico para el entendimiento mutuo, la innovación educativa y la cohesión social.

Entre las actuaciones previstas, en el ámbito de la investigación, la Universidad de Salamanca colaborará con universidades africanas e indias participando y liderando estudios o proyectos llevados a cabo por miembros del Grupo de Transferencia del Conocimiento en colaboración con investigadores africanos y/o indios; así como el fomento del conocimiento mutuo, promover la investigación aplicada a las lenguas minoritarias y minorizadas en ambos contextos, con un foco especial en la educación, visibilidad (políticas lingüísticas), inclusión e inmigración.

Por otra parte, se organizarán seminarios de investigación y divulgación de resultados científicos en colaboración con investigadores africanos y/o indios; talleres/cursos de metodología especializada en contextos multilingües, sobre lenguas (propias) minoritarias/minorizadas y aproximaciones interdisciplinares; y ponencias especializadas entre estudiantes/jóvenes investigadores de la USAL y otras universidades de ambos contextos.

Asimismo, se desarrollarán materiales para el aprendizaje y enseñanza de contenidos en diferentes ramas de conocimiento del Sistema de Educación Superior de Sudáfrica en colaboración con el Board of ALDUs (African Languages Development Units; BAQONDE), así como en la enseñanza y aprendizaje en lenguas indígenas históricamente marginadas.

Finalmente, la Universidad de Salamanca acogerá anualmente el Día de las Lenguas Africanas, un evento académico, cultural y cinematográfico, que contará con un país africano invitado en cada edición y abierto a los estudiantes de la USAL y sociedad en general.

El encargado de dirigir la Cátedra será el profesor titular en el área de Filología de la Universidad de Salamanca, Pedro Álvarez Mosquera.