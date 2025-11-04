Alianza entre Junta y Universidades para situar a Castilla y León a la cabeza en Terapias Avanzadas La nueva estrategia se marca el reto de alcanzar los 100 ensayos clínicos en cinco años

Castilla y León ha dado un paso decisivo en su compromiso con la investigación biomédica al poner en marcha la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas 2025-2030, un plan que prevé superar los 100 ensayos clínicos en medicamentos de terapias avanzadas antes del final de la década, duplicando los 47 realizados entre 2019 y 2024.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y los rectores de las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, León y Burgos firmaron este martes el convenio de colaboración que permitirá desplegar la estrategia. En el acto participaron también la consejera de Educación, Rocío Lucas, y representantes de fundaciones científicas y biosanitarias, reflejando el carácter colaborativo de una iniciativa que une al sistema sanitario, la universidad y el tejido investigador.

El objetivo es posicionar a Castilla y León como referente nacional e internacional en el desarrollo, acceso y aplicación de tratamientos clínicos innovadores, además de consolidar el Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León (CreTACYL).

No es un brindis al sol, puesto que la Comunidad -en concreto, su sistema sanitario y de investigación- ya se ha convertido en un modelo a seguir en el campo de la medicina personalizada y de precisión.

Este CreTACYL integrará capacidades científicas, clínicas y tecnológicas en toda la Comunidad, actuando como eje coordinador entre hospitales, universidades y grupos de investigación, con el fin de reforzar la cooperación y optimizar la gestión de recursos.

El CreTACYL da continuidad a más de 15 años de trabajo del anterior Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, y ya cuenta con una dotación inicial de 600.000 euros para impulsar las primeras líneas de investigación. Entre sus prioridades figuran el desarrollo de nuevas terapias celulares, génicas y de ingeniería tisular, la innovación en procesos clínicos y la creación de un entorno que fomente la colaboración entre profesionales sanitarios, investigadores, pacientes y empresas.

La Estrategia 2025–2030 se estructura en cuatro grandes objetivos generales: consolidar el modelo colaborativo del Centro en Red, definir áreas prioritarias de investigación, optimizar la gestión de proyectos y recursos, y potenciar la cadena de valor de la innovación terapéutica. Todo ello se traduce en 12 objetivos específicos y 52 actividades concretas, que permitirán avanzar de forma coordinada y sostenible en la implantación de las terapias avanzadas en el sistema sanitario público.

Este plan se enmarca en el Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud 2023-2027 y en la Estrategia RIS3 de Castilla y León 2021-2027, consolidando la apuesta de la Junta por una sanidad pública de calidad basada en la evidencia científica y la transferencia del conocimiento.

Además, la estrategia se impulsa en un contexto de transformación profunda del cuidado de la salud, motivada por los avances en biotecnología, ingeniería genética, nanotecnología e inmunoterapia. Estos progresos se reflejan ya en nuevas líneas de trabajo como las terapias con células CAR-T o la edición genética aplicada a enfermedades raras, ámbitos que hace pocos años eran apenas una promesa y hoy constituyen una realidad clínica emergente.