Alfonso R. Gutiérrez de Ceballos (académico de Bellas Artes): “No se deberían hacer espectáculos de gran calibre en la Plaza Mayor”

Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos lleva varias décadas viviendo en Madrid, sin embargo, sigue siendo un enamorado de su Salamanca natal y de la Plaza Mayor donde su padre regentaba una farmacia. Ayer el historiador y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando pronunció la conferencia inaugural del XXIII Congreso de Historia del Arte con la charla “Salamanca, Patrimonio de la Humanidad: balance entre lo perdido y lo restaurado”.

–¿Cuál es su balance entre lo perdido y lo restaurado?

–Es un balance positivo. Vengo poco a Salamanca, pero cuando lo hago me gusta porque esta ciudad está bien conservada, limpia y es muy agradable pasear por ella. En Madrid lo notan cuando vienen a visitarla y por eso el trasiego de madrileños es continuo y seguirá siéndolo.

–Ha dicho el alcalde que el Ayuntamiento ha invertido más de 10 millones de euros en las últimas acciones sobre el patrimonio, ¿qué opina de esas actuaciones?

–Prescindiendo de que sean de un partido o de otro, creo que Salamanca ha tenido una buena conservación. Si vas a otras ciudades, como por ejemplo Toledo, es una aglomeración que no te permite disfrutar.

–En alguna ocasión ha lamentado que no se hubieran conservado más restos de la muralla. También ha habido alguna restauración en esa línea, ¿qué le parece?

–Es una línea que debía fomentarse porque las murallas son parte de las ciudades y gracias a ellas los cascos viejos de ciudades monumentales, como Salamanca, Toledo o Santiago de Compostela, se conservan tal y como son, si no hubiese habido muralla hubiera sido terrible porque dentro de la propia ciudad hubieran demolido edificios históricos para levantar edificios de siete pisos o más, eso no ha sucedido en las ciudades históricas. Realmente el casco viejo de Salamanca está bien conservado y no se han hecho grandes barbaridades como en otras ciudades, alguna se hizo, pero no ha alterado el semblante de la ciudad de Salamanca. La mejor prueba es la Plaza Mayor.

–Hablando de la Plaza Mayor, una cuestión que siempre es motivo de polémica es la celebración de conciertos o ferias en el ágora. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–La Plaza Mayor es preciosa para que se tape y tiene una ventaja y un defecto: como está en el corazón de la ciudad, los barrios van a la Plaza Mayor a celebrar todo. Cuando instalan esos bafles tan potentes se pueden cargar la Plaza. Lo he comentado con Antonio Fernández Alba, el arquitecto de Salamanca que está conmigo en la Academia, la piedra arenisca de Villamayor es muy frágil y las vibraciones de la música son muy malas, igual que las de la circulación de vehículos. No se deberían hacer espectáculos de gran calibre porque algún día acabarán con la Plaza. También lo he hablado con Pío García Escudero, con el que conseguimos, por lo menos, que las ventanas se pintasen todas del mismo color, que se quitaran los toldos para que se vieran los escudos y que las cresterías se repasaran cada cuatro o cinco años porque son muy delicadas y tienen peligro de desmoronarse.

–¿Es bueno utilizar el patrimonio como reclamo para el turismo?

–Sí, para el turista es un espectáculo poder ponerse, por ejemplo, en la Plaza de Anaya, en las terrazas de la Catedral y contemplar esa belleza. Además, Salamanca está muy bien iluminada, a diferencia de Santiago o Toledo, creo que es la ciudad monumental mejor iluminada.