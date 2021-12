Alerta en las empresas salmantinas por estafas con botines de hasta 200.000 euros

El equipo Arroba es la nueva unidad especializada en delitos telemáticos creada por la Guardia Civil e implantada desde hace tres meses en todas las comandancias de España ante el incremento “exponencial” de la criminalidad telemática. La pandemia y el mayor uso de las nuevas tecnologías hace que los delincuentes se aprovechen de los fallos de seguridad de empresas y ciudadanos. En Salamanca, los agentes del nuevo equipo Arroba, seleccionados por sus conocimientos técnicos y su alta capacidad de trabajo, además de formados especialmente en ciberdelitos, trabajan intensamente ante la proliferación de las estafas “BEC” (Business Email Compromise) a empresas de la provincia salmantina con robos de elevadas cantidades de dinero que van desde los 10.000 hasta los 200.000 euros.

En este delito, los ciberdelincuentes interceptan una factura pendiente de cobro procedente de una transacción entre empresas enviada por correo electrónico, y la modifican cambiando el número de cuenta que aparece al final de la factura para el pago. Después lo devuelven a la red sin levantar sospechas, al tratarse del remitente original con la factura real firmada. La empresa hace la transferencia de la cantidad acordada con la otra empresa pero ese dinero lo reciben los estafadores. No es hasta que no pasan 10 o 15 días cuando la empresa receptora del dinero de la factura alerta de que no se ha efectuado el pago. Mientras tanto, los delincuentes, que habían creado el número de cuenta con DNI y documentación falsa (robada a través de otros ciberdelitos como estafas de ofertas de trabajo a otras víctimas particulares), ya han sacado el dinero o lo han derivado a otras cuentas.

Estas estafas “BEC” no sólo producen un gran impacto económico sino que implican un conflicto judicial con “vacío legal” que afecta a las dos empresas que habían acordado la transacción. Una que sí ha enviado el dinero, sin saber que era a una cuenta fraudulenta, y la otra que como no ha recibido el dinero no ha enviado el producto. Desde el equipo Arroba, su coordinador, el sargento primero Roberto, pide a las empresas que verifiquen el número de cuenta y se cercioren ante un cambio de número aunque el correo y remitente sean reales.

Además de los delitos “BEC”, el equipo Arroba también investiga actualmente en la provincia numerosos casos de estafas ‘Smishing’ en Salamanca a través de SMS. En ellas, los delincuentes envían un mensaje de texto con un enlace (link) que enlaza con una página de internet falsa donde se solicitan datos bancarios, contraseñas, pin... “Están intentando acceder a su cuenta del banco, para garantizar la seguridad pulse el enlace”; “Su tarjeta está a punto de caducar, por favor pulse en el enlace para completar el envío de una nueva tarjeta” o “Su tarjeta ha sido bloqueada por motivos de seguridad, si desea utilizarla de nuevo pulse en el enlace”, son algunos de los mensajes que envían los estafadores.

El tercer tipo de ciberdelitos más frecuente con víctimas en Salamanca es el relacionado con las criptomonedas, con pérdidas que en algún caso superan los 80.000 euros. Los delincuentes llaman por teléfono y ofrecen inversiones en criptomonedas convenciendo al cliente para que realice alguna inversión. Después, a través de ‘Anydesk’ acceden al ordenador de la víctima y se hacen con todos sus datos. “Hay personas que ven en la televisión que las criptomonedas dan rédito económico y deciden invertir todos sus ahorros”, advierte el sargento primero Roberto.

Además de los delitos con elevada cuantía, el equipo Arroba también da prioridad a estafas que afectan a víctimas vulnerables (con escasos recursos, con discapacidad, presos...). Algunos de estos casos tiene que ver con anuncios ofertando préstamos en redes sociales, donde los timadores han robado hasta 5.000 euros pidiendo pequeñas cantidades para formalizar el préstamo. En Salamanca, también han caído víctimas de la estafa del “Bizum”, donde el usuario piensa que va a recibir un dinero cuando en realidad lo que le llega es un cobro.