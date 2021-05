A los conductores les asalta la duda de si pagar o no pagar la multa. Por un lado, tener una notificación pendiente en el historial del vehículo puede suponer que si el vehículo es detectado por las autoridades lusas, pueda ser inmovilizado. Sin embargo, los abogados ponen en duda la validez de estas cartas que son un “documento amenazante” más que una multa como tal, y hablan de casos de clientes que las recibieron hace años, no pagaron y no volvieron a recibir más requerimientos. No está claro si tendría que ser una autoridad portuguesa la que reclamase el cobro para que fuera lícito y si tendría que hacerlo por medio de un burofax o correo certificado con acuse de recibo, y no por correo ordinario, para que tuviera validez. Lo recomendable, no obstante, es consultar cada caso a un profesional del Derecho.