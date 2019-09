Alejandro Amenábar: “Salamanca se ha volcado con nosotros”

“Mientras dure la guerra” tiene hoy su puesta de largo en Salamanca, la ciudad que acogió su rodaje. Por este motivo su director, Alejandro Amenábar, ha querido agradecer el trato que recibió. En una entrevista que recoge el dosier de prensa que se ha entregado este jueves a los medios de comunicación, el oscarizado cineasta asegura que “Salamanca se volcó” con todo el equipo.“La gente se agolpaba en las calles en las que rodábamos y observaba con el máximo respeto. Los figurantes que participaron en la filmación se entregaron en cada toma”, afirma.

Amenábar afirma que la frase “Venceréis pero no convenceréis” “convirtió a Unamuno en un mito, pero no existen registros sonoros ni transcripción del discurso y sí muchas versiones de lo que dijo, aparte de la propaganda de un lado y de otro, de ahí la polémica”. “También hay debate sobre lo que dijo, o no, Millán Astray. Por eso, abordar la escena del discurso se convirtió para mí en un acto de máxima responsabilidad. La he preparado a conciencia consultando todo tipo de documentación y testimonios procedentes de los dos bandos, y la he escrito y rodado en conciencia. Para mí, la evidencia más clara de que don Miguel lió una buena durante aquel acto es que esa misma tarde le revocaron el acceso de socio al Casino de Salamanca, vamos, que lo echaron, y dos días después fue destituido como rector de la Universidad de Salamanca y pusieron un guardia en la puerta de su casa. O sea, que algo y muy gordo tuvo que pasar”, afirma el director.