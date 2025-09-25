Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Un alcorque huérfano de todo

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:50

Este alcorque de la Avenida de los Cipreses lo dice todo. Vacío y sin árbol o arbusto que guardar, con el aderezo de un tubo de riesgo que medio aparece y repleto de hojas de este otoño que acaba de comenzar. Es caso es que no ofrece la mejor imagen para los viandantes de esa zona.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un alcorque huérfano de todo

Un alcorque huérfano de todo