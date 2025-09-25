FOTODENUNCIA
Un alcorque huérfano de todo
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:50
Este alcorque de la Avenida de los Cipreses lo dice todo. Vacío y sin árbol o arbusto que guardar, con el aderezo de un tubo de riesgo que medio aparece y repleto de hojas de este otoño que acaba de comenzar. Es caso es que no ofrece la mejor imagen para los viandantes de esa zona.
