Un alcorque huérfano de todo

Este alcorque de la Avenida de los Cipreses lo dice todo. Vacío y sin árbol o arbusto que guardar, con el aderezo de un tubo de riesgo que medio aparece y repleto de hojas de este otoño que acaba de comenzar. Es caso es que no ofrece la mejor imagen para los viandantes de esa zona.

