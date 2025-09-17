Alberto Díaz ya es el vigésimo tercer presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca Ha sido nombrado este miércoles en el pleno extraordinario celebrado por la Institución

La Gaceta Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Este miércoles, Alberto Díaz, CEO del Grupo Ferpal, ha sido nombrado nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, convirtiéndose así en el vígesimo tercero en los 139 años de trayectoria de la Institución.

Alberto Díaz ha agradecido la labor de su antecesor, Benjamín Crespo, y se ha mostrado ilusionado por liderar una «Cámara cercana, dinámica y participativa, capaz de dar respuesta a los retos presentes y futuros».

Desde las 13:30 horas los plenarios se han reunido en el salón de plenos, donde se ha puesto en marcha el protocolo de la entidad centenaria, motivo por el cual, la fachada del edificio ha vestido sus mejores galas.

Temas

Cámara de Comercio de Salamanca