Una alarma silenciosa para denunciar el bullying La Fundación General de la Universidad presenta 25 prototipos orientados al mercado con un carácter cada vez más social en el que están presentes titulaciones de todo tipo

Notificar y reportar casos de acoso escolar o de bullying a través de sistemas seguros y confidenciales. Una especie de alarma silenciosa en la que testigos, profesores o los propios afectados puedan activar un protocolo evitando la demonización que sufren aquellos que denuncian estas situaciones.

Este es el proyecto de éxito presentado por Carla de la Iglesia en su trabajo de fin de grado de Trabajo Social y uno de los 25 prototipos presentados ayer por la Fundación General de la Universidad de Salamanca en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE 2024-2027) financiado por la Junta de Castilla y León. «El objetivo principal es crear una alarma silenciosa porque en la mayoría de los casos ni la propia víctima ni los testigos son capaces de solucionarlo», describió De la Iglesia quien describió que al pulsar el botón, diseñado en forma de corazón, se reporta de forma directa a los tutores con una descripción del caso.

Ampliar Aplicación de 'breaking bullying'.

La directora de Universidades, Blanca Ares, reconoció que el Plan TCUE fue «pionero» y destacó la «labor inspiradora» para los que conocen estas iniciativas y se encuentran inmersos en estos proyectos. En la misma línea, el director gerente de la Fundación General, Óscar González, destacó que la «innovación y el emprendimiento» han superado ya el ámbito tradicional de las ingenierías para abarcar todas las áreas.

En la edición que se presentó ayer había 12 proyectos de Ciencias (Informática, Estadística, Ingeniería Geológica, másteres universitarios en Ingeniería Informática y en Semiconductores y Tecnologías Electrónicas) pero también los había de Ciencias Sociales (Trabajo Social y Máster en Ciencias de Datos); Economía y Empresa (Administración y Dirección de Empresas y doble grado en Pymes y Farmacia); Ingeniería Industrial de Béjar (doble grado en Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial y del Máster en Ingeniería Industrial); Biología (Biotecnología); Ciencias Químicas (Máster en Ingeniería Química); Enfermería (Fisioterapia); Psicología (Máster en Psicología General Sanitaria) y Educación (Primaria).

Tras la entrega de los diplomas se celebró un escaparate tecnológico donde se expusieron los proyectos realizados en el hall de la Hospedería Fonseca. La fusión entre disciplinas se observaba, por ejemplo, en el prototipo realizado por Alejandro Sánchez que combinaba sus conocimientos informáticos y la experiencia de sus padres, ambos enfermeros y con experiencia en una residencia de enfermos de alzhéimer. «He desarrollado una aplicación de minijuegos para unas gafas de realidad virtual para que los mayores tengan un mantenimiento físico y cognitivo desde su propia casa», detalla. Juegos como la bolera, deconstruir una foto familiar para transformarla en un puzzle y volver a montar las piezas son algunos de los juegos que incluyen dos mandos.

Ampliar Aplicación de Alejandro Sánchez con minijuegos para la rehabilitación de los mayores.

Para solucionar los problemas de cobertura y de teleasistencia en la España rural, Juan Calles también se propuso aplicar sus conocimientos basados en la radiofrecuencia de largo alcance y la detección autónoma de caídas mediante inteligencia artificial. «Es un sistema de comunicación propio cifrado, seguro y geolocalizado. En cuanto se detecta una caída o se pulsa el botón se manda la alerta sin depender de que haya o no cobertura».

Ampliar Dispositivo diseñado por Juan Calles.