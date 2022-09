Alarma por los pinchazos en Salamanca: dos chicas acuden al Hospital de madrugada

Ambas fueron trasladadas al Complejo Asistencial de Salamanca donde se les hizo una inspección médica. Los análisis toxicológicos no identificaron ningún tipo de sustancia química o tóxica.

Si, por desgracia, eres afectada por esta práctica, has de seguir una serie de recomendaciones: hacer caso a las sensaciones de uno mismo -es decir, estar atento a cómo reacciona el cuerpo-, evitar ir a casa directamente -hay que dirigirse a un centro sanitario “lo más rápido posible” para realizar las pruebas y los análisis toxicológicos correspondientes-, estar siempre en compañía -no dejar sola a la víctima, hay que pedir apoyo a amistades o a los técnicos de los puntos lila o espacios habilitados-, en caso de emergencia sanitaria o policial, llamar siempre al 112 y, posteriormente, tramitar la correspondiente denuncia-, avisar a los responsables del local o de un punto lila al detectar una conducta sospechosa o si alguien no se encuentra bien-, llamar al teléfono de atención a las violencias machistas y LGTB-fóbicas (900 900 120), disponible las 24 horas del día.