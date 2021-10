Alarma en la construcción: coste alto de materiales y falta de mano de obra

El sector de la construcción atraviesa un momento complicado. Después de que la crisis ‘del ladrillo’ y financiera de 2008 se cebara especialmente con este rama de actividad, ahora que ha comenzado a remontar se ha topado de frente con dos aspectos que lastran su potencial como elemento dinamizador de la economía: la falta de mano de obra cualificada, con carestía de profesionales, así como el elevado precio que han experimentado los materiales. Esta situación ha provocado un terremoto en las empresas del sector, sobre todo en lo referente a la ejecución de obra pública. Se ha producido “una tormenta perfecta”, en palabras del presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Aescon, Manuel Prieto. “Así es, nosotros hablamos de esa tormenta perfecta, porque se han juntado todos los efectos negativos posibles. Ahora hay un volumen de obra mucho mayor porque durante la pandemia pararon muchas y ahora, además de la falta de mano de obra, está el elevado precio de los materiales y también ahora los microchips, por ejemplo en las calderas”, explica.

A estos problemas, añade, se suma la próxima jubilación de un importante volumen de trabajadores. Manuel Prieto afirma que en los próximos siete u ocho años está previsto que se jubile alrededor del 30% de la plantilla cualificada y con experiencia en la actualidad. Ante esta alarmante falta de mano de obra, el sector tiene claro que es necesario abordar una reestructuración en la formación, fomentando la generación de más puestos de trabajo.

Esta necesaria implantación de formación fue alertada ya hace tiempo por el sector, como reconoce el presidente de la Asociación de Constructores de Salamanca, Aconsa, Javier Tamames. “La situación cada vez es más delicada. Llevamos años advirtiendo de la necesidad de invertir en la formación profesional y nos encontramos ahora en el momento de más volumen de negocio pero, sin embargo, no hay mano de obra suficiente”, explica Tamames. Además, reconoce que esta falta de cualificación no solo afecta a la construcción, sino también a sectores ligados a ella, como la fontanería o ebanistería o electricidad. “Es una lástima que haya una oportunidad para aumentar la actividad de las empresas, ante la alta demanda de clientes para reformas y obra nueva, y que no haya posibilidad de cubrir toda esa demanda”, añade Javier Tamames.

Aunque es complicado establecer un periodo medio en el que las empresas suelen acometer obras nuevas o reformas, en casi todos los casos se apalabran ya para el próximo año y en muchos casos con periodos superiores a los seis meses.