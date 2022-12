Ainhoa Martínez, la investigadora que cambió Alemania por Salamanca para desarrollar su talento

La murciana Ainhoa Martínez es una de las primeras investigadoras que se estableció en la capital gracias al Programa de Atracción del Talento impulsado por el Ayuntamiento con 2,5 millones de presupuesto. Su objetivo era atraer científicos españoles que estuvieran fuera de nuestras fronteras para que formaran en la ciudad sus equipos, algo que Ainhoa ha logrado con creces desde que llegó de un instituto puntero de Alemania en 2019, obteniendo reconocimientos nacionales con sus proyectos sobre microorganismos.

¿En qué área se centra su investigación?

—Llevo toda la vida trabajando en control de plagas, en agricultura ecológica básicamente. Empecé mi tesis, muy aplicada, en agricultura haciendo experimentos en invernaderos y campos. Cuando acabé me quedaron muchas preguntas sobre por qué funcionaban así las cosas. Pusimos un microorganismo en el suelo y funcionaba. De pronto la planta era más resistente a los patógenos y yo quería saber el motivo. Esta es la parte más fundamental de mi carrera: entender el porqué de las cosas. Con esto hice un post doctorado en Granada y me dieron una beca europea Marie Curie con la que me marche a Holanda, al laboratorio más pionero que había en el estudio de cómo los microorganismos afectaban al sistema inmune de las plantas. Estuve allí dos años aprendiendo muchísimo y al acabar la beca me marché a Alemania, al Instituto Alemán para la Investigación de la Biodiversidad, un centro en el que se han invertido muchos millones. Logré un contrato muy competitivo y empecé a estudiar aún más cómo los microorganismos afectan a sistema inmune de las plantas.

¿Por qué con una situación tan favorable vino a Salamanca?

—Los investigadores nos vamos al extranjero pero nos da pena quedarnos allí porque España ha invertido mucho en nosotros: carrera, becas de formación... Siempre te queda el pensamiento de que le debes algo al sistema español.

¿La atrajo a nuestro país un sentimiento de deuda?

—No tanto. En el caso del proyecto de Salamanca el límite era mi imaginación, sin cortapisas burocráticas o económicas. Era un contrato muy goloso porque daba mucha libertad. Te dejaba aplicar el proyecto que te hiciera ilusión, sin limites. Eso nos empujó a venirnos a Salamanca a mi pareja y a mí, que entonces estaba embaraza de tres meses. Nos impulsó a replantearnos la vida, aunque en Alemania tenía un buen contrato.

¿Cómo ve el nivel investigador en su ámbito en Salamanca?

—En mi campo una de las personas referentes a nivel internacional es del CIALE: Enrique Monte, pionero en tricoderma, un microorganismos en el que trabajo. Desde que empecé mi tesis es mi referente. A nivel internacional es una de las personas más importantes en lo que yo hago. Él y todo su grupo, por supuesto.

¿En este momento hacia dónde le lleva su proyecto?

—Los estudios con los que empezamos en 2019 se cancelaron por la pandemia. Ahora nos centramos más a nivel local, en el microbioma de la dehesa charra, así como en un proyecto paralelo financiado por el Plan Nacional. Seguimos trabajando para entender por qué y cómo los microorganismos potencian el sistema inmune vegetal.