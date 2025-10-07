El agua de Salamanca fomenta la innovación y la sostenibilidad en toda Castilla y León

Planta demostrativa para tratamiento de fangos y producción de biometano en el Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua (EDAR Salamanca).

Aqualia lidera desde Salamanca una transformación profunda en la gestión del agua y se ha posicionado como un referente en innovación, sostenibilidad y economía circular. Además de generar resultados tangibles en la ciudad, el Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua, ubicado en la EDAR de Salamanca, está movilizando iniciativas pioneras en otras provincias de Castilla y León y ha consolidado a Aqualia como un tractor de oportunidades y progreso en la ciudad de Salamanca y también en iniciativas nacionales e internacionales.

Salamanca: epicentro de la Innovación

En la provincia de Salamanca, la EDAR de la capital alberga el Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua, donde se llevan a cabo proyectos nacionales e internacionales para el desarrollo de tecnologías avanzadas en el tratamiento de aguas, fangos y bioenergía (biogás, biometano e hidrógeno). Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia de economía circular que convierte los residuos en bioproductos de interés, reduciendo el impacto ambiental y fomentando la autosuficiencia energética.

Uno de los proyectos más ambiciosos en ejecución es United Circles, con una inversión de 25,4 millones de euros. Esta iniciativa promueve sinergias urbano-industriales en Salamanca, integrando sectores clave como la industria papelera, la producción de fertilizantes, la gestión de residuos urbanos y el propio ciclo integral del agua. El agua se convierte así en un vehículo de conexión y generación de oportunidades entre actores económicos destacados de la ciudad.

Recientemente, el proyecto United Circles ha sido reconocido como buena práctica en economía circular por parte del programa Interreg España-Portugal (POCTEP), lo que refuerza el papel del Centro de Innovación como catalizador de soluciones sostenibles y replicables a nivel internacional.

Valladolid: tecnología aplicada al territorio

En la provincia de Valladolid, Aqualia ha implementado soluciones innovadoras que demuestran la capacidad de adaptación tecnológica a las necesidades locales. En la EDAR de Íscar, se ha desplegado un sistema innovador de digestión anaerobia a escala real, que cuenta con un proceso de pasteurización con el que se obtiene biosólido higienizado altamente demandado en agricultura. Esta tecnología, desarrollada por Aqualia bajo el nombre Camellia®, representa un avance significativo en la valorización de residuos orgánicos.

Por otro lado, en la EDAR de Medina del Campo, se cuenta con una experiencia pionera con un sistema basado en la naturaleza para la recarga de acuíferos con agua regenerada. Es una iniciativa con gran reconocimiento ya que supone una oportunidad de paliar la sed de los acuíferos, además de mejorar su calidad, contribuyendo a la sostenibilidad hídrica de la zona y a la recuperación de este recurso hídrico esencial.

Ávila: sistemas naturales para la protección del medioambiente

La provincia de Ávila también se beneficia de la innovación impulsada desde Salamanca. En la ETAP de Tiñosillos, se ha validado un sistema que garantiza la calidad del agua para consumo humano, resolviendo problemas endémicos de la zona como la presencia de arsénico, nitratos o plaguicidas. Es un ejemplo destacado de tecnología de vanguardia para el ámbito rural que, mediante membranas de ósmosis inversa biomiméticas (emulan la función de purificación de los riñones), consigue una altísima calidad del agua, reduciendo notablemente el consumo de energía.

La Universidad de Salamanca lidera el proyecto internacional GestEAUr en el que Aqualia implementará en la EDAR de Fontiveros un sistema de depuración basado en la naturaleza con humedales y balsas de filtración para la recarga de acuíferos, integrando procesos ecológicos en la gestión del agua residual en el ámbito rural.

Además, Aqualia es el impulsor de proyectos de recuperación de suelos degradados por incendios, utilizando biosólidos generados en procesos de depuración. En colaboración con la Universidad de Burgos, esta iniciativa no solo restaura los ecosistemas dañados, sino que también da una segunda vida a los residuos, cerrando el ciclo de la economía circular.

Un modelo replicable y escalable

Las acciones desarrolladas por Aqualia en Salamanca, Valladolid y Ávila demuestran que la innovación en el ciclo integral del agua puede ser un motor de desarrollo territorial. Desde el aprovechamiento energético de los residuos hasta la regeneración de recursos naturales, cada proyecto refleja una visión local integrada y sostenible replicable en otras regiones.

Des este modo, Aqualia combina investigación aplicada, colaboración público-privada y compromiso con el entorno, generando beneficios económicos, sociales y ambientales. La empresa no solo gestiona el agua, sino que la transforma en un recurso estratégico para el desarrollo regional.

Desde Salamanca, Aqualia impulsa una red de innovación que se extiende por toda Castilla y León. El Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua actúa como núcleo de conocimiento, experimentación y transferencia tecnológica, para conjugar eficiencia, sostenibilidad y desarrollo económico.

Aqualia se consolida así como motor de cambio, tractor de oportunidades y aliado del progreso para Salamanca y toda Castilla y León. Su compromiso con la innovación y la economía circular marca el camino hacia un futuro más resiliente, justo y sostenible.