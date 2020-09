Qué hacer este martes en Salamanca

SALAMANCA CAPITAL

‘No fiestas’ de Salamanca 2020 en Streaming

El Principito Freak Show Cía. Animarts

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 12:30 horas]

Público familiar

El Principito Freak show es una adaptación del famoso libro francés, un espectáculo que, a través de la comedia, imparte valores a los más pequeños de la casa, a través de la diversión, el humor, el juego y sus personajes. Descubre un Gran Viaje por los universos del Principito en el que irás descubriendo a graciosos personajes, aparentemente un poco absurdos, pero de los que poco a poco conocerás su corazón. Qué mejor manera de poder viajar por otros planetas?

N’ca Mayalde 40 Aniversario Cía. Mayalde

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 19:00 horas]

Para celebrar su aniversario de manera especial Mayalde estrena en Salamanca “N´ca Mayalde 40 aniversario”. Nos abren su casa y su casa suena a lata, a sartenes y calderos, huele a pan de panadera y trae olores de puchero, recuerda a abuelos a la lumbre y sabe a guiso de hechiceros. A N´ca Mayalde se va a cantar y a desnudarse por dentro para poder recordar su memoria, su entraña, su cuento.

Aarón Salazar Quinteto Flamenco

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 21:00 horas]

Aarón Salazar es un pianista y cantautor nacido del linaje flamenco más importante de Salamanca. Presenta su nuevo trabajo “I’m a Gipsy paseando en New York”, un trabajo producido con Israel Amador que está compuesto por 15 temas. Su primer single, del mismo nombre, es una canción de letra propia inspirada en el tema “Englishman in New York” que popularizó el cantante Sting. Es un canto a la diversidad, a la inclusión y, sobre todo, a la libertad que ha caracterizado las fatigas y las alegrías del pueblo gitano.

Baden Bah!

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 22:00 horas]

La reconocida trayectoria de los salmantinos Baden Bah! se forja a partir de su formación en la década de los 80 hasta nuestros días. Tras la grabación de varias maquetas en su primera etapa de la movida salmantina, volvieron a juntarse en 2008. Desde entonces, han editado cuatro discos: “La ciudad, paso a paso” (2009), “Aleph” (2012), “Futuro/a” (2014) y “Piel sinfónica” (grabado en directo en 2017 con la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca). Este concierto será la presentación oficial de su nuevo disco de estudio “V”, un compendio de canciones de sonido directo y claro. Rock/pop clásico, castellano y poético con guiños a la rumba, el funky, el rock sinfónico o la apoteosis de la música del western de Ennio Morricone.

Exposición “Salamanca y el Toro”

[Sala de exposiciones de la Salina]

Pinturas, esculturas, grabados y fotografías de grandes autores como Venancio Blanco, Fernando Mayoral, Agustín Casillas, Celso Lagar, Antonio Carnicero, Ángel de Horna, Ángel Laso, Pepe Núñez y Salvador Polo junto a artistas como Carlos García Medina, Maite Rodríguez, Luis de Horna o Felicidad Montero. La muestra comisariada por Chema Sánchez coincide con el 35 aniversario de la fundación de la Escuela Taurina de Salamanca que ahora dirige José Ignacio Sánchez. Hasta el 21 de septiembre.

Exposición “Automoción y Guerra Civil”

[Museo de Automoción]

La muestra está compuesta por más de 400 piezas y documentos expositivos originales de ambos bandos, así como 16 vehículos representativos de la época, entre los que destaca la Auto-Ametralladora “Bilbao”, cedido por la Colección Museográfica del Automóvil, asignada al Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 1, ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid). Hasta el 30 de septiembre.