Que hacer este jueves en Salamanca

SALAMANCA CAPITAL

Exposición “Salamanca y el Toro”

[Sala de Exposiciones de La Salina]

Lo taurino y el arte conviven y caminan juntos por las sendas de la cultura. Resulta hermoso comprobar como a través de la creatividad, el color y el movimiento se pueden llegar a componer situaciones y abrazos como el de la exposición que presentamos. Creo que es una excelente manera para reivindicar lo taurino, la cultura y lo nuestro -lo salmantino-, llevar a cabo actuaciones como esta de ‘Salamanca y el Toro. 35 años de la Escuela de Tauromaquia’, en la que la figura icónica del toro se convierte en protagonista a través del dibujo, grabado, pintura, escultura y fotografía.

La exposición rezuma acento salmantino no solo por el símbolo del toro, que aparece en los escudos del Ayuntamiento de Salamanca y de esta Diputación Provincial, sino también por la altísima representación de artistas salmantinos de ayer, de hoy y de mañana. No ha sido casualidad que, en unas fechas tan significadas en Salamanca, como la primera quincena de septiembre, la Diputación haga este guiño cultural y se solidarice con la reivindicación de ganaderos, matadores, subalternos y empresarios en defensa de lo taurino y de su alto significado en Salamanca. Precisamente ahora, en un momento en que circunstancias conocidas por todos han obligado a suspender la feria taurina.

Exposición “El primer arte de Europa visto por los europeos del futuro”

[Museo de Salamanca]

Una actividad enmarcada en la celebración del décimo aniversario de la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la estación paleolítica salmantina de Siega Verde, como ampliación del bien inscrito del Valle del Côa portugués. La muestra refleja cómo perciben los niños europeos de hoy día el primer arte de Europa: el arte rupestre que nació hace 42.00 años. Hasta el 15 de septiembre.

Exposición “Martín Patino, pasión por el juego”

[Hospedería Fonseca]

Una propuesta por el recorrido vital y creativo del director de cine salmantino Basilio Martín Patino.

Exposición “De forma estándar”, de Lara Ruiz

[DA2]

En su última serie Construir-Deconstruir-Construir (CDC), Lara Ruiz trabaja el concepto de la transformación y crea un site-specific donde las piezas se asocian mediante módulos que trazan una figura geométrica que está sujeta al cambio y la variación de sus formas, al montaje y al desmontaje; pueden aparecer como esculturas aisladas o pueden hacer del espacio su escenario particular, pues la propia sala actúa como soporte.

Exposición “Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino”

[Filmoteca]

En la sede de la Filmoteca de Castilla y León está instalada y abierta al público de forma gratuita, la exposición permanente “Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino”, compuesta por aparatos e imágenes anteriores o contemporáneos a la aparición del cinematógrafo. Está compuesta por dos centenares de aparatos y más de mil imágenes en distintos soportes, relacionados con la historia de los medios audiovisuales anteriores y contemporáneos a la llegada del cine.

PROVINCIA

Teatro: ‘La Reina olvidada’

[Fuentes de Oñoro - Plaza Chapí / 22:00 horas]

Amena y divertida tragicomedia histórica que pone en escena la vida de la reina Violante de Aragón, esposa del rey Alfonso X el Sabio y mujer de carácter que se involucró directamente en la política de su tiempo.

Volatiritormes

[Santa Marta de Tormes - Plaza de España / 22:00 horas]

La Chimba en colombiano es una expresión como para decir que algo es genial, que algo es bueno. En este caso utilizamos el vocablo para denominar este espectáculo, donde LA CHIMBA no llega a ser un circo ya que no hay una carpa o una pista, no llega a ser cine ya que no hay un proyector ni una gran pantalla..., pero es un espectáculo donde malabares, equilibrios y humor podrían hacen un ligero viaje por el cine o simplemente un show donde adultos, niños y todos públicos pasen un rato chimba.

Banda Tributo de Pop-Rock ‘Desbandados’

[Terradillos - El Encinar / 22:30 horas]

Concierto tributo de Pop-Rock.