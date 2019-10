Qué hacer este fin de semana en Salamanca

La Universidad de Salamanca organiza un acto homenaje por la intervención del escritor Miguel de Unamuno en el Paraninfo el 12 de octubre de 1936 con la dramatización “Vencer y convencer”. Dicha representación, dirigida por el actor, académico de la Real Academia de la Lengua Española y creador del espectáculo “Unamuno: venceréis pero no convenceréis”, José Luis Gómez, está basada en los textos en vida de Miguel de Unamuno. La directora de la Casa-Museo Miguel de Unamuno, Ana Chaguaceda presentará el acto. Necesario acudir con invitación.

Concierto de Víctor Manuel

[CAEM, sábado 21:00 horas]

Víctor Manuel presenta en el CAEM su nuevo trabajo “Casi nada está en su sitio”. Se trata del primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel desde “No hay nada mejor que escribir una canción” (2008). El propio Víctor describe muy bien el proceso: “Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones”.