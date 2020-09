Qué hacer este fin de semana en Salamanca

Instalación. Non Plus Ultra

[Palacio de la Salina/ 10:00 - 22:00 horas]

Escena. Con T de títere y O de objeto

[Patio Chico / 18:00 horas]

Espectáculo dirigido al público familiar. Voz y diversos elementos y objetos dn vida a los personajes de diferentes historias.

Copla. María Mercedes

[Patio del DA2 / 19:00 horas]

Concierto de copla de María Mercedes que recordará coplas tradicionales populares y otras más contemporáneas para llegar a todo el público.

Teatro. Qualcosa nascerà da noi

[Casa Lis / 20:30 horas]

Esta es una pieza sobre una correspondencia amorosa, pero también un recorrido por la historia italiana, por las vidas calladas y replegadas, y sin embargo, de alguna manera, plenas. Tratamos de imaginar la vida y la soledad de Alessandro y su minucioso trabajo de documentación, con fidelidad y con libertad, intentando saber de dónde sacó ese aliento para decir y decir, a lo largo de tantos años, quién era, para registrar cómo se transforman las personas y sus deseos, para perseverar en una acción que muchos podrían calificar de absurda.

Música. Lina & Raül Refree

[Teatro Liceo / 20:30 horas]

Raül Refree, uno de los productores europeos más innovadores de la última década (Rosalía, Lee Ranaldo, etc), quedó impresionado por la voz de Lina, cuando la vio cantar en el Clube de Fado de Lisboa. Lina, una cantante de fado con formación clásica, dos discos en SONY MUSIC y una experta en Amália Rodrigues, seleccionó algunos de los Clásicos del Fado de Diva e inmediatamente empezaron a trabajar en estudio, un proyecto conjunto. Raül enmarcó la voz de Lina en nubes analógicas, con arreglos brillantes y un enfoque nunca antes probado, dando al fado una visión electrónica única que subraya su condición universal. Lina se conmueve profundamente, cada canción que posee es un monumento en la historia del fado, cuya voz nos persigue a todos. A veces hay que romper las reglas, así es como se termina haciendo historia. La música no es geografía. Es emoción.

Música. Double Jeu

[CAEM / 20:30 horas]

«Double Jeu» es un espectáculo producido por Flashback Ensemble – Music today & new technologies. Consta de 3 obras: Double Jeu de Alexander Vert y José-Miguel Fernandez y Calm like a bomb y Ashes in the fall de Jesper Nordin (comisionado por el Ensemble Flashback). Cuenta con el violinista Diego Tosi (solista del conjunto Intercontemporain) en un recorrido de obras en el que el intérprete juega con su doble virtual, representado tanto en forma visual (holograma) como sonora (software en tiempo). Antescofo real y sistema de emisión octofónica). Medio del habla, cuerpo y alma, fuente de placer y dolor, el violín es una parte integral del artista, es su alter ego. Como Narciso un día cruzando su reflejo, el espectáculo escenifica su relación de fusión. Este virtuosismo duplicado promete una experiencia inmersiva y poética única.Calm like a bombde Jesper Nordin.

Mapping interactivo. Dancing House

[Patio de Escuelas Menores / 21:00 horas]

«Desde 1998, Klaus Obermaier se dedica al mapeo de proyección, no solo sobre objetos estáticos como edificios, sino también sobre cuerpos en movimiento (Apparition, Vivisector, D.A.V.E....). El mapeo de proyección interactiva va más allá de la recepción pasiva, del puro asombro, ya que crea una experiencia inmersiva y comunicativa. Es solo a través de la participación activa de los espectadores, de su uso lúdico, que la obra de arte cobra vida. Los receptores pasivos se convierten en actores creativos. En Dancing House se pide a los usuarios que se muevan, que salten y que, como el título indica, que ellos y el edificio se pongan a bailar.