Qué hacer este fin de semana en Salamanca

La banda, formada por cuatro amigos amantes del rock y del blues, decidió comenzar a “ladrar” sus propias canciones en 2021, tras llevar años “aullando” tributos a los grandes del rock. Como ellos mismos explican, sus apuestas combinan rock, blues, country y rock and roll en un estilo propio e independiente con letras sobre situaciones cotidianas de la vida urbana, las relaciones, la resaca, el amor a los bares y el coraje por afrontar los momentos difíciles.

COMPETICIONES

Campeonato de Speedcubing: Lazarillo Open 2022

[Sala de ensayos del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León]

Primer evento de esta modalidad que se celebre en Castilla y León y que reunirá a aficionados al cubo de Rubik o ‘cuberos’ de toda la geografía española, quienes competirán por ser el más rápido en resolverlo.

Esta prueba contará con un total de 75 participantes.

Modalidades:

- 3×3.

- 2×2.

- 4×4.

- 3×3 a ciegas.

- 3×3 con una mano.

- Pyraminx.

- Megaminx.

- Skewb.

- Square 1.

El ganador del campeonato será 3×3 a ciegas en honor del nombre del evento.

Entrada gratuita. El evento comienza el sábado día 30 y finaliza el domingo día 31.

ACTUACIONES

Plazas y patios de la música / The Wave

[Sala de Exposiciones Santo Domingo de la Cruz (jardines) / 22.30 horas]

The Wave es una banda de funk formada en 2016 que toma como referencia a los grandes maestros de la música negra, como son James Brown, Stevie Wonder o Bootsy Collins entre otros muchos. The Wave pone en escena un potente directo que refleja la pasión de los miembros de la banda por la música negra que les unió y les hizo ponerse a trabajar en la creación de sus propias canciones.

Entrada libre hasta completar el aforo.

CINE

Cines Van Dyck Filmo de Verano

[Cines Van Dyck 7_10 / 17.30, 20.00 y 22.15 horas.]

La traición de Huda, La fracture y Woman of the photographs. Tarde de películas en Cines Van Dyck. Sesiones en VOSE, 17:30, 20:00 y 22:15.

Precio reducido 5,50€ / Abono de 3 películas 12€.

TEATRO

Espacio Almargen Mosca y Pulga

[Espacio de Artes Escénicas __Almargen / 19.30 horas]

Un espectáculo de Elvira Rivas

Una aventura contada desde los ojos de Pulga, una jovencísima princesa... Su hermana mayor, la Princesa Mosca, es la heredera del Reino de Jacaranda. Según las leyes del Consejo del Reino, para que una princesa se convierta en Reina necesita casarse con un príncipe, pues las leyes prohíben que una Reina gobierne sola. Mosca está deseando encontrar a su príncipe azul. Sueña con el día de su boda y ama la vida de princesa.Sin embargo, Pulga odia la vida del Palacio y quiere recorrer el mundo. Odia la idea de tener que casarse con un príncipe azul y desearía que su hermana mayor pudiera reinar sola, sin su pretendiente, el Príncipe Cian, que a ojos de Pulga es un mocoso aunque su hermana está enamoradísima.

Además, necesitan que Mosca sea coronada cuanto antes para cumplir la profecía y tocar una piedra mágica que acabe con la sequía en el Reino. Pero cuando las hermanas descubren que en el Reino de Bermellón la Reina Amapola reina sola, Pulga decide emprender un viaje y Mosca la sigue a regañadientes. Conocerán a la señora Mazapán, a la Princesa Malva y a su hermano Grillo, dos excelentes espadachines que las ayudarán en su misión.

Precio: 7€ (niños) y 4€(adultos).

Género: teatro infantil.

Edades recomendadas: 5-11 años (aunque es algo bastante flexible).

Entradas en: https://espacioalmargen.blogspot.com/

EXPOSICIONES

Los árboles de la creación. Cuerpo, magia y espíritu / Fernando García Malmierca

[Casa de las Conchas (Patio alto) / 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas]

Exposición fotográfica sobre bosques primigéneos de tejos, del artista-fotógrafo-comisario de exposiciones Fernando García Malmierca.

El tejo representa la puerta del sidh, de la profundidad y la oscuridad eterna, relacionadas con su longevidad y su capacidad de atraer el amor o de matar con sus frutos potencialmente venenosos.

Los árboles son un símbolo elaborado de la presencia ultra-terrena, por su naturaleza polimorfa que va del mundo de abajo al mundo de arriba, dejando huella en el terrestre.