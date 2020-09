Qué hacer este fin de semana en Salamanca

VIERNES

SALAMANCA CAPITAL

‘No fiestas’ de Salamanca 2020 en Streaming

Debajo del puente Cía. Habichuela Cuentacuentos

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 17:00 horas]

Shhh... Es un secreto... Debajo del puente... se miente. Hay muchos puentes pero sólo en uno se cuentan las mejores historias. Por debajo del puente no pasa mucha gente, sólo aquellos que cuentan historias, cuentos, poemas que traban la lengua, chascarrillos y cantan canciones al ritmo del agua. Piedra a piedra, historia a historia nos dejaremos llevar por la corriente de las palabras, de las hojas al pasar, del olor de la tinta. Shhh... es un secreto... Debajo del puente...se siente.

Un día de cine Cía. Cirk About It

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 19:00 horas]

Dos apasionados del séptimo arte deciden juntarse para ver lo que será su primera película en 3D, lo que no saben es que se acabarán convirtiendo en los protagonistas de la gran pantalla. Singulares, entrañables y tremendamente divertidos atraerán las miradas de los más pequeños consiguiendo también impresionar a los más mayores.

María Mercedes

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 21:00 horas]

La copla es un género nacido en España a principios del siglo XX que, a lo largo del tiempo, se ha ido renovando. María Mercedes tiene interés en seguir adelante y mostrarnos la copla como parte de nuestra historia. Recordará coplas tradicionales muy populares y otras más contemporáneas con el fin de llegar a todo el público.

Carbayo & Tucho Acoustics

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 22:00 horas]

Los dos amigos y músicos salmantinos unen sus fuerzas otra vez tras la gira conjunta por Estados Unidos que realizaron en 2017. En formato puramente acústico, ambos songwriters interpretarán sus canciones de forma Íntima, al estilo “storyteller”, desgranando anécdotas y secretos de cómo se gestaron sus composiciones.

Texas Resaca Blues

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 23:00 horas]

Texas Resaca Blues presenta su tercer álbum de estudio “Ey Ey Mama”: temas 100% propios y en español, un disco lleno de rock and roll, energía positiva y riffs de guitarra potentes y vibrantes. Se mueven con soltura entre el rock and roll, el blues y el rockabilly. Una banda con casi 15 años de rodaje que ha compartido escenario y cartel con bandas míticas como Los Suaves, Revolver o Mikel Erentxun. Directo intenso y excitante que no deja indiferente a ningún apasionado por el rock and roll y el blues.

Exposición “El primer arte de Europa visto por los europeos del futuro”

[Museo de Salamanca]

Una actividad enmarcada en la celebración del décimo aniversario de la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la estación paleolítica salmantina de Siega Verde, como ampliación del bien inscrito del Valle del Côa portugués. La muestra refleja cómo perciben los niños europeos de hoy día el primer arte de Europa: el arte rupestre. Incluye talleres para familias.

SÁBADO

SALAMANCA CAPITAL

‘No fiestas’ de Salamanca 2020 en Streaming

Cía. La Risa de la Tortuga. Cía. La Risa de la Tortuga

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 12:30 horas]

Un espectáculo de teatro, historias y música tradicional...teatro para toda la familia ¡No te lo pierdas!: Francisca y Paquita se encuentran en el andén de la estación esperando el tren dirección Villa Moraleja. Paquita es entrañable, parlanchina, familiar y espera el tren para viajar a su tierra natal a reunirse con su tía. Francisca es artista, trotamundos, siempre curiosa y en continuo movimiento, viaja en busca de nuevas experiencias. Dos realidades diferentes que darán lugar a una espera de lo más divertida.

Postales del Patrimonio Cía. Intrussión Teatro

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 18:30 horas]

La protagonista de esta obra, ambientada en los años 20 del pasado siglo, es Carolina, una mujer que recorre las 15 Ciudades Patrimonio de España escribiendo a su marido, conversando con su recuerdo, encontrando en cada una de esas ciudades a una mujer que siempre es la misma pero siempre es diferente. Postales del Patrimonio es un espectáculo emotivo, visual y basado en el peso de las palabras, esas palabras que Carolina escribe en cada una de las postales ensalzando la belleza de todas y cada una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Narkada

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 21:00 horas]

Narkada es una banda de Punk-Rock nacida en el Oeste de Salamanca a finales del año 2014. A finales de 2015 grabaron su primera maqueta, titulada “Incultura Popular”. En la actualidad, tras un intenso trabajo de composición, Narkada lanzó en la primavera de 2019 su nuevo trabajo: “Al otro lado del abismo”. Este disco sigue una línea más Punk-Rock, con pinceladas de Hard-Core o Stoner, gracias a influencias de bandas nacionales como Desakato, No Konforme, Ratzinger o Narco.

El pequeño lago de los cisnes Cía. de Danza “Iker Gómez - Teatro Físico”

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 22:00 horas]

El Lago de los cisnes, a primera vista un canto a la belleza, la fragilidad y el amor imposible, oculta en lo profundo de sus aguas un significado más esencial que rebasa los límites del relato y bucea en nuevas premisas de dualidad. Al asomarnos a estas aguas con curiosidad renovada, despojados de la estructura y el argumento originales, los reflejos blancos y negros de los cienes se desdoblan en significado y sentido, verdad y falsedad, gesto y palabra, identidad individual y colectiva... Juegos de cuerpos que transitan los bailarines y en los que sin duda todos nos reconoceremos.

Bicho pal monte

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 23:00 horas]

Bicho Pal Monte surge en el año 2016 y su estilo se podría catalogar dentro del punk-rock. Actualmente el grupo defiende sobre los escenarios nacionales su último trabajo, titulado “Autoengaño suicida” el cual vio la luz en junio de 2019. Entre sus temas se pueden encontrar colaboraciones con artistas de la talla de Txema Benitez (DoXa), Kata Kamikazes (Carroña / Kamikazes), Eduardo Beaumont “El Piñas” (Marea) o Aníbal (Limando).

Gautxori

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 00:00 horas]

Gautxori se forma en Salamanca en el año 2014. Con el punk como estilo definitorio, la banda publica su primera maqueta en junio de 2016, bajo el nombre “Fácil pero difícil”. Ese mismo año comienza su gira de presentación, lo que les permite tocar en festivales como Villalar, Farinato Rock o el Farbbiden Fest. Su primer disco ve la luz en junio de 2018 bajo el nombre de “Almorruners in Usalherría”.

Exposición “Salamanca y el Toro”

[Sala de exposiciones de la Salina]

Pinturas, esculturas, grabados y fotografías de grandes autores como Venancio Blanco, Fernando Mayoral, Agustín Casillas, Celso Lagar, Antonio Carnicero, Ángel de Horna, Ángel Laso, Pepe Núñez y Salvador Polo junto a artistas como Carlos García Medina, Maite Rodríguez, Luis de Horna o Felicidad Montero. La muestra comisariada por Chema Sánchez coincide con el 35 aniversario de la fundación de la Escuela Taurina de Salamanca que ahora dirige José Ignacio Sánchez.

DOMINGO

SALAMANCA CAPITAL

‘No fiestas’ de Salamanca 2020 en Streaming

Ángel Rufino “El Mariquelo” y su grupo de folk tradicional. Artista invitado: InBlauk

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 11:00 horas]

Embajador de la cultura tradicional salmantina, Ángel Rufino “El Mariquelo” ha recibido diversos premios nacionales entre los que destaca el de Santiago de Compostela y cuenta en su discografía con más de 11 discos tradicionales y de folk actual. Además, cada 31 de octubre asciende a la Catedral de Salamanca como acción de gracias por no haber habido víctimas en el terremoto de Lisboa en 1755. En este recital de música tradicional se interpretarán temas tradicionales acompañados por parejas de baile, explicación de tradiciones de baile ritual de la calavera y la rana, coplas de ciego, presentación de trajes y atavíos y canciones participativas para el público, todo ello enriquecido con la fusión Folk-Country de InBlauk.

Calixta y Nicanor, cuentos al por mayor Cía. Edulogic Producciones

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 12:30 horas]

Calixta la Más Lista y Nicanor el Trovador han sido rivales desde que tienen uso de memoria. Pertenecientes a dos importantes estirpes de cuentistas, se reparten a partes iguales los premios recibidos como mejores cuentistas del reino y ha llegado el momento de demostrar realmente quien de los dos es el mejor, “EL GRAN CERTAMEN DEFINITIVAMENTE DEFINITIVO DE CUENTISTAS SIN FRONTERAS”. Las más altas esferas discuten apasionadamente sobre si ganará el estilo desenfadado y alocado de Calixta o el más puro y siempre apreciado clasicismo de Nicanor... pero lo que no se imaginan es que en plena competición tendrán que luchar no solo el uno contra el otro por el prestigioso trofeo, sino también porque los cuentos no desaparezcan y su reino no forme parte del olvido.

Muestra del 1š Festival de humor de acera Cía. Víctor Samarkanda

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 19:00 horas]

Espectáculo de calle donde tres profesionales del humor, músicos cómicos, animador-presentador cómico y monologuista de comedia situacional pondrá en escena a pie de asfalto en conjunta comunión y emoción con su particular vestuario este show tan especial.

Estrogenuinas

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 21:00 horas]

Estrogenuinas es un grupo de punk-rock de Salamanca actualmente afincado en la ciudad de Madrid. Desde que en 2013 debutaran con su primer disco autoeditado, “De Guijuelo a Wisconsin” (Estudios Arcane Planet), la banda no ha dejado de girar, actuando tanto en salas de toda España como en reconocidos festivales nacionales (Sonorama Ribera, Palencia Sonora, IrÚn Rock, Festival Gigante, MUWI, Festimad...). Además, el año pasado, se estrenaron como artistas internacionales con su participación en el festival alemán Breminale en Bremen, de la mano del Instituto Cervantes y la AIE.

1945

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 22:00 horas]

Formados en la primavera del 2016 (Salamanca), 1945 es el resultado de la unión de 5 músicos experimentados provenientes de otros grupos (K-OS, Evil Rise, Sarah Evil...). Abanderan una mezcla de metal/power/thrash ecléptico, vigoroso, lleno de fuerza y velocidad.

Zero!

[Canal de YouTube del Ayuntamiento / 23:00 horas]

Zero! es una banda de metalcore / alternative rock formada en 2015. Se caracteriza por ser una banda muy joven con letras que versan sobre los problemas de la juventud y comprometidas con temas sociales como el acoso escolar o la prostitución. El grupo ha recorrido escenarios compartiendo tablas con grupos como Supersubmarina, Efecto Pasillo, Nadye y Deskarte, entre otros. Su Último EP, de 2020, se llama “Luz”.

Exposición “De forma estándar”, de Lara Ruiz

[DA2]

En su última serie Construir-Deconstruir-Construir (CDC), Lara Ruiz trabaja el concepto de la transformación y crea un site-specific donde las piezas se asocian mediante módulos que trazan una figura geométrica que está sujeta al cambio y la variación de sus formas, al montaje y al desmontaje; pueden aparecer como esculturas aisladas o pueden hacer del espacio su escenario particular, pues la propia sala actúa como soporte.