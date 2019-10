Teresa Freixes habla sobre Cataluña

[Aula Unamuno del edificio histórico / 19:00 horas/ entrada libre]

La jurista Teresa Freixes se suma como ponente al ciclo “Diálogos sobre Cataluña” que organiza el Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca. Intelectual de prestigio, Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona. También es catedrática Jean Monnet ad personam y general secretary of the Royal European Academy of Doctors. Su conferencia lleva por título “Cataluña y el diálogo”. La entrada a su charla en el Aula de Unamuno es libre hasta completar el aforo.

Conferencia sobre los organismos transgénicos

[Facultad de Geografía e Historia/ 18:00 h./ entrada libre]

El Programa Interuniversitario de la Experiencia, en su sede de Salamanca, organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, la conferencia titulada: “Modificación del genoma de los seres vivos y sus aplicaciones: Los organismos transgénicos”, impartida por Manuel Adolfo Sánchez, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca y director del Servicio de Transgénesis de dicha institución.La entrada es libre hasta completar aforo.

Presentación de un libro sobre Peñaranda

[Plaza Mayor/ 19:30 horas]

Beatriz Orgaz, María I. Orgaz e Higinio Orgaz presentan el libro “Peñaranda de Bracamonte durante el reinado de Alfonso XIII” en el espacio central de actividades de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión.

La colección de arte cubano actual

[DA2/ 12:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 H.]

“Un viaje de ida y vuelta” constituye un espacio de encuentros y reencuentros entre dos escenas culturales: el arte cubano y el público español. La exposición pretende profundizar en todos aquellos aspectos culturales, sociales, antropológicos y artísticos que durante más de 500 años han forjado una relación entre los dos países, con obras de artistas consagrados y producciones de las generaciones más jóvenes. La muestra es posible gracias al depósito que ha realizado en el DA2 Luciano Méndez Sánchez, coleccionista nacido en La Fuente de San Esteban.