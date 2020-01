Qué hacer en Salamanca este miércoles

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / M-V y vísperas de festivos: 16:00 a 21:00 horas. S-D y festivos: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.



Muestra “La naturaleza oculta”

[Sala de Exposiciones de La Salina]

Hasta el 26 de enero se puede visitar en la sala de exposiciones de La Salina “La naturaleza oculta”, de la pintora y escultora salmantina Gonzala García San Román, que exhibe su obra más actual con una notable depuración estética. La muestra escudriña lo que pueda haber de humano entre los restos desechados de la propia naturaleza y en sus aledaños. La pintora y escultora es un eco artístico de una generación avalada por las enseñanzas de Zacarías González, Mariano Álvarez del Manzano, José Luis Núñez Solé y Andrés Abraido del Rey.