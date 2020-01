Qué hacer en Salamanca este miércoles

Ópera ‘La Bohéme’

[Cines Van Dyck / 20:45 horas]

Dentro del ciclo de Ópera y Ballet de los Cines Van Dyck hoy se proyecta la Ópera La Bohéme de la Royal Opera House. Covent Garden se había mantenido fiel a una sola producción de La Bohème desde 1974; la de John Copley. Ahora, el título más querido por el público londinense (y el más representado de su historia desde 1897, un año después de su première mundial en Turín) cambia de piel. De ello se encarga el inglés Richard Jones, veterano ganador de seis premios Olivier, nominado al Tony y Director del año para la revista Opernwelt en 1994. El primer gran éxito de Puccini se fundamenta en un libreto humano pero de altos vuelos líricos.

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / M-V y vísperas de festivos: 16:00 a 21:00 horas. S-D y festivos: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.