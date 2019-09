Qué hacer en Salamanca este martes

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa. Dentro de 20 años en el mismo sitio a la misma hora.La vieja casa del árbol donde dos amigos compartían sus tardesde ocio entre juegos, risas, fantasías y complicidad. El tiempo pasa y la distancia es inevitable pero no tiene que suponer el olvido. Como decía la canción, 20 años no es nada. Y dos personajes que encontraron la manera de poder seguir juntos en la distancia aunque la vida les lleve por caminos diferentes.Habla de amistad: recuerdos que siguen vivos en nuestros corazones.

20:30 h

CONCIERTO. ARETHA SOUL DIVAS

Plaza Mayor

Aretha Soul divas & Sisterbacks harán un homenaje al legado musical de Artera Franklin, la mas grande cantante de soul de todos los tiempos. Cuatro vocalistas femeninas, Astrid Jones, Juno, Mayka Edjole y Shirley Davis, acompañadas de una de las mejores bandas de soul y funk del pais,The silverbacks. I never loved a man, Respect o Baby I love you son algunos de los temas de la cantante estadounidense de soul, R&B y góspel. Apodada «Lady Soul» o «Queen of soul».El grupo homenaje a la reina del Soul está de gira por toda España, agotando las localidades de grandes teatros en Madrid, A Coruña o Las Palmas.