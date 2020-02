Qué hacer en Salamanca este lunes

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / M-V y vísperas de festivos: 16:00 a 21:00 horas. S-D y festivos: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.

Conferencia sobre antigüedad grecolatina

[Casa de las Conchas/ 20:00 horas/ entrada libre]

Conferencia “A la sombra de Darío y Alejandro Magno: el monumento funerario de Antíoco I de Comagene”, por Mª Paz de Hoz García-Bellido.