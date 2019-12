Qué hacer en Salamanca este lunes

Seis artistas que sienten el agua

[Casa de las Conchas]

Seis artistas se reúnen y presentan una muestra colectiva que tiene como referente común el agua. Desde la potencia de los colores puros y a veces casi primarios, hasta la sutileza de los grises y las transparencias, esta selección pasa por la evidente figuración, el más clásico paisaje o marina y se acerca con claridad a la más reivindicativa ilustración.Raquel Barbero, Mònica Martínez, Shin Maruyama, Daniel Muñoz, Cristina Parellada y Muriel Roca, artistas protagonistas de esta exposición, se formaron la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, en la que es profesor Ricardo Núñez, comisario de la muestra.

Paseo con los soldados de terracota

[Sala de san Eloy]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.