Qué hacer en Salamanca este lunes

Ángel Luis Iglesias y “Joker”

[Casino de Salmanca]

Ángel Luis Iglesias presenta en el Casino de Salamanca su exposición “Joker”, un compendio de 11 lienzos y 36 dibujos en el que destaca la evolución del personaje de la película del mismo nombre que le fascina, según reconoce el artista salmantino. Todas las obras están basadas en la evolución en el cine del Joker. La evolución se aprecia en los lienzos desde un retrato de Joker hasta la obra en la que Iglesias deconstruye la imagen del payaso. Lo que intenta aportar el artista es su propia matización al personaje, como hace cada uno de los actores que lo ha encarnado en los diferentes films.

Conferencia

[Casa de las Conchas/20:00 horas]

Conferencia “La vida a la sombra del monumento en Grecia, Roma y Oriente”, con José Luis Lledó a las 20:00 horas.

Lentejas desde la prehistoria

[Museo del Comercio]

El Museo del Comercio de Salamanca acoge la exposición “La Armuña, tierra binada”, con un reportaje gráfico realizado por el fotógrafo salmantino Ángel Centeno. Además de las labores agrícolas, que han sido captadas por la cámara de Ángel Centeno, en la muestra se reúnen algunos de los aperos agrícolas que se utilizan para recolectar las lentejas. El cultivo de la lenteja ha sido tradicional en La Armuña, comarca del noreste de la provincia de Salamanca, que cuenta con una tierra de secano e idónea para la cosecha. El cultivo de la lenteja está atestiguado desde la prehistoria.

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / M-V y vísperas de festivos: 16:00 a 21:00 horas. S-D y festivos: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas]

a exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.