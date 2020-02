Qué hacer en Salamanca este jueves

Cine Polaco

[Filmoteca/ 20:15 horas/ acceso libre]

Se proyecta “53 guerras” (2017), de Ewa Bukowska, dentro del ciclo de cine polaco, una muestra organizada por el Instituto Polaco de Cultura en colaboración con la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad.

Concierto del coro ‘Tomás Luis de Victoria’

[Iglesia de la Purísima/ 20:30 horas/ acceso libre]

El Coro ‘Tomás Luis de Victoria’ de la Universidad Pontificia de Salamanca ofrece el concierto ‘Músicas de ida y vuelta: diálogos corales en España e Italia’, en colaboración con el IES Federico García Bernalt. En este recital (incluido en el proyecto Erasmus +) se hace un recorrido histórico por los compositores, géneros y estilos que denotan una mayor influencia de la música italiana en la española. El concierto se celebra en la Iglesia de La Purísima, a las 20:30 horas.

Presentación del libro ‘¿Qué está ocurriendo en China?’

[Sede PCE/ 19:00 horas]

El Presidente del PCE, José Luis Centella, visitará Salamanca para presentar su libro “¿Qué está ocurriendo en China?”. La sede del PCE-Salamanca (C/ José Manuel de Villena, 18). En la mesa le acompañará el ex Coordinador de Izquierda Unida y ex Procurador en las Cortes de Castilla y León José Sarrión.