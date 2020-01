Qué hacer en Salamanca este jueves

Gala internacional los mejores magos del mundo

[Teatro Liceo/ 18:00 horas]

‘Salamanca vive la Magia’ es un espectáculo que reúne a los mejores magos del mundo en su especialidad y género. Una cuidada selección de los mejores artistas del momento, bajo la dirección artística del prestigioso Juan Mayoral. Un show único y auténtico que combina la música, el humor, la manipulación, la magia poética, las grandes ilusiones, la iluminación y por supuesto, el ilusionismo de máxima altura en un verdadero espectáculo mágico. Los magos que participarán en esta edición son: Mag Lari (España); Huang Wen Yu (China); Elastic & Francesca (Bélgica); Ta Na Manga (Portugal); Tango Act (Francia); Arno (Francia). Esta gala es un espectáculo familiar conducido por el mago español Mag Lari, que se caracteriza por utilizar un humor inteligente, elegante y sutil. Él será el maestro de ceremonias de este espectáculo. La maga china Huang Wen Yu ofrecerá un espectáculo en el que se fusiona la magia tradicional china y la danza y folclore latinoamericano.

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / Consulte aquí del horario especial para Navidad]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.