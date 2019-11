Qué hacer en Salamanca este fin de semana

Ara Malikian hará un recorrido sonoro por los más variados y exóticos estilos que fraguaron su carrera a través de los garajes de su vida por los diferentes países en el concierto de este viernes en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca. El músico libanés afincado en España está considerado como “uno de los tres mejores violinistas del mundo”, ha grabado más de 40 discos y cuenta con su propia orquesta. En esta nueva gira internacional, Malikian presenta un disco que “es distinto a todo lo que he compuesto hasta el momento”, según afirma el artista, que, por primera vez, introduce su voz en un trabajo.

Mariola Membrives canta a Lorca

[Teatro Juan del Enzina. Viernes. 21:00 horas]

Mariola Membrives presenta en Salamanca su último disco “Lorca, Spanish Songs”. La cantante aporta un repertorio de las canciones populares que grabó el propio Lorca al piano con la voz de la Argentinita, convirtiendo en auténticos clásicos títulos como “Anda jaleo”, “La Tarara”, “Los cuatro muleros” y “Zorongo gitano”. Para ello, Membrives ha creado una banda de directo con algunos de los mejores exponentes del rock, el jazz y el flamenco nacional: las guitarras eléctricas de Javier Pedreira y Osvi Greco, el trombón de Vicent Pérez y la percusión de David Domínguez. La crítica y prensa especializada lo consideran como uno de los mejores discos del año.

Conferencia de Federico Jiménez Losantos

[Casino de Salamanca. Viernes. 19:30 horas]

El Club de los Viernes entrega el Premio Escuela de Salamanca al periodista Federico Jiménez Losantos. Entrada con invitación y luego libre, hasta completar el aforo.

Cándala Festival

[Sala B del CAEM. Viernes. 20:00 horas]

Aira, The Son of Wood y Twice son tres bandas salmantinas que actúan hoy en un festival que cerrará Kitai.

Teatro con “La culpa” de David Mamet

[Teatro Liceo. Viernes. 21:00 horas]

Un psiquiatra es requerido para declarar a favor de un paciente que ha cometido una masacre, pero se negará a dar su testimonio. Con Fernando Cayo, Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso.

Presentación de “Esperaré a que hayas muerto”

[Avenida Enrique de la Serna, 19 (Santa Marta de Tormes). Viernes. 19:30 horas]

El escritor Carlos Tundidor presenta su nueva novela negra “Esperaré a que hayas muerto” en el salón de actos de la Asociación Cultural Tierno Galván.