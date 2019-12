Qué hacer en Salamanca este fin de semana

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / Consulte aquí del horario especial para Navidad]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.

Obra de teatro ‘Mi última noche con Sara’

[Teatro Liceo/ 21:00 horas]

La actriz salmantina Guadalupe Lancho protagoniza “Mi última noche con Sara”. De vuelta de un incómodo incidente con su productor durante una corrida de toros en Las Ventas, Sara Montiel toma una decisión que cambiará su vida: grabar en una noche el último disco que le ata a su compañía discográfica. Podrá así ser libre para gestionar su exitosa carrera que se ha disparado en España tras su regreso de Hollywood. Pero Sara no cuenta con la visita de Julián Amezcua, el productor, que trata a toda costa de hacerle cambiar de opinión. El público asistirá a una intensa noche que dará juego para conocer los entresijos y anécdotas de la vida de Sara.