VIERNES

Freedonia presenta ‘Conciencia’ [Sala B del CAEM/ 22:00 horas] Freedonia estrenan disco y cantante, Deborah Ayo, ex concursante de La Voz 4. El sonido ‘Freedónico’ siempre se ha caracterizado por ahondar en las raíces del soul y del funk, pero en ‘Conciencia’ van más allá. Indagan en los sonidos de los ‘70, la psicodelia y el rock más puro. El título y la temática del disco están influidos por el discurso del Premio Nobel José Saramago donde hace una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos. Los temas tratán sobre la libertad de expresión, el cambio de mentalidad ecológica, la igualdad, el respeto, la xenofobia, la justicia, el progreso... Documental “Diáspora, da cultura percusiva da Bahia” [Teatro Juan del Enzina / 19:30 horas] Proyección documental “Diáspora, da cultura percusiva da Bahia” y charla con su Director y exhibición previa de la Batucada Blocco Charro. Este documental de reciente estreno, hace una mirada hacia atrás sobre la cultura afro brasileña, como surgen las batucadas y como traspasa fronteras este fenómeno. Conferencia de Manolo Molés [Casino de Salamanca / 20:00 horas] Conferencia “La última entrevista a Julio Robles en la finca”, de Manolo Molés.

Cuarteto Calidore con Cristina Gómez [Teatro Liceo/ 20:00 horas] El Cuarteto Calidore y la oboísta española Cristina Gómez Godoy. interpretarán hoy un programa que incluye obras de Mozart, Beethoven, Benjamin Britten y Edvard Grieg. El Cuarteto Calidore lo componen los violinistas Jeffrey Myersv y Ryan Meehan, Jeremy Berry (viola) y Estelle Choi (cello). El Cuarteto Calidore ha recibido numerosos premios: Avery Fisher Career Grant en 2018, el premio de artista emergente concedido por el Lincoln Center de Nueva York en 2017 o el premio principal del concurso de música de cámara M-Prize en 2016. Cristina Gómez Godoy ha actuado como oboe solista con importantes orquestas. Exposición “Terracotta Warriors” [Sala de San Eloy / M-V y vísperas de festivos: 16:00 a 21:00 horas. S-D y festivos: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas] La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.

SÁBADO

Lehman Trilogy [Liceo / 20:00 horas] Lehman Trilogy cuenta la historia de Lehman Brothers, desde la llegada en 1844 a la ciudad de Nueva York de Henry Lehman, un judío alemán que buscaba fortuna, hasta la caída del que era uno de los bancos de inversión más grandes del momento, en 2008. El espectáculo traza la vida de tres generaciones Lehman, recorriendo la historia del capitalismo moderno desde el intercambio de bienes hasta el delirio contemporáneo. Director: Sergio Peris-Mencheta. El Cabrero [CAEM/ 20:30 horas] José Domínguez El Cabrero es una de las personalidades más significativas que ha dado el flamenco en los últimos cuarenta años. Su genialidad, talante, personalidad, postura vital y su compromiso con el cante sin aditivos y con los grandes temas que preocupan a la humanidad, hacen de él una figura única e irrepetible del cante jondo.

