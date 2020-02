La Sala B del CAEM acogerá el concierto de Kike M, el nombre que usa Enrique Martín cuando se cuelga una guitarra. Sus letras liberadoras cargadas de rabia luminosa y su potente voz se mezclan con ritmos propios del folk americano, la música celta y el indie-rock. Viene acompañado por su banda y propone un espectáculo para desahogarse, gritar y bailar sin miedo. The Son of Wood es un grupo de Folk-Rock alternativo de Salamanca con letras cargadas de inconformismo. Entre sus temáticas destacan la toxicidad mediática, la opresión de la mujer, la xenofobia y la falta de conciencia medioambiental.

Santiago Campillo, fundador de M-Clan en 1993, es considerado como uno de los grandes exponentes de la guitarra blues rock en nuestro país. Tras ser miembro de bandas como Los Rebeldes o Revólver y colaborar con grupos y artistas de primera línea, forma en 2014 su propia banda. En 2015 editó su primer disco en solitario titulado Carretera sin final, donde podemos escuchar por primera vez a Santiago cantando en español. Tras un gran número de conciertos con este formato, se decide a editar un nuevo trabajo con temas propios, que tiene por título A cara o cruz (2018). Actualmente se presenta en directo con Oneida James, ex bajista de Joe Cocker, y Joaquin mini Drums a la batería. Sadia es un artista de blues rock contemporáneo residente en Salamanca. En 2014 publica su primer trabajo, Cruce de caminos, que obtiene el premio del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FACYL). Su último álbum, La flor del opio (2018), ha sido coproducido por Hendrik Röver y cuenta con excelentes reseñas por parte de la prensa especializada. Su popularidad y prestigio por su buen hacer en directo no paran de crecer.

Desde hace tiempo, este contrabajista con todas las músicas que es Pablo Martín Caminero (Vitoria, 1974) está revitalizando nuestra escena jazzística, apoyando sudiscurso bopero con audaces traducciones del lenguaje flamenco. Su propuesta no suena a lo ya establecido por gigantes de este sentimiento musical híbrio, léase Jorge Pardo o Chano Domínguez, sino que da un paso hacia adelante construyendo puentes cimentados con muchas estéticas, no sólo las propias del jazz y el flamenco, sino de la música barroca o la clásica contemporánea. A este ciclo acude con poderosas escoltas, con ese pianista que es Moisés P. Sánchez al frente.

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / M-V y vísperas de festivos: 16:00 a 21:00 horas. S-D y festivos: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco