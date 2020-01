Losantos con Salvar el Archivo

[Casino/ 20:00 h]

Federico Jiménez Losantos interviene en un acto de entrega de premios de la Asociación Salvar el Archivo. En el ámbito de las instituciones públicas, los agasajados serán Josep Bou, Carlos García Carbayo y las Cortes de Castilla y León. En el apartado de sociedad civil y empresa, en esta ocasión los reconocidos serán el presidente de CB Avenida y empresario, Jorge Recio; la Asociación Española de Respuesta ante Emergencias y Catástrofes; la exedil del PSOE en Guijuelo Teresa Díaz; el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes; y la Asociación Provincial Auto-Taxi de Salamanca.

Metapolítica

[Teatro Juan del Enzina/ 19:30 h]

En esta segunda entrega del programa, Héctor Centeno y Fran Cortés hablarán con Ángel Badillo (investigador del Real Instituto Elcano y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL) y entrevistarán a The Son of Wood, grupo salmantino que crece a pasos agigantados, que cerrarán el programa con una actuación en directo. Desde un sentimiento de frustración, pero a la vez de ansia de cambio, The Son of Wood visibiliza con sus letras la explotación sexual, la corrupción política, la crisis migratoria o el cambio climático. Una mezcla de folk, rock, indie y country dan forma a un mensaje que no te dejará indiferente.

Pilar Salamanca y Pedro Sainz

[Casa de las Conchas/ 20:00 h]

Presentación del libro “Beirut mish huna”, de Pilar Salamanca, con la participación de la autora y del ilustrador Pedro Sainz.