Las aventuras de la intrépida Valentina

[Teatro Liceo / 18:00 horas]

En una tranquila ciudad cercana al Valle Tenebroso vive Valentina, una joven inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque no son de chica y para no meterse en líos. El último ha sido ayudar a escapar a su abuela, a la que iban a encerrar por entrar en la Casa de la Sabiduría, una de esas cosas prohibidas para las mujeres. Tras su fuga, la anciana se refugia en el Valle Tenebroso, donde nadie se atreve a seguirla.

Aventuras y humor, títeres y muchas más cosas para recrear épocas y lugares remotos, situaciones cercanas y problemas de siempre.