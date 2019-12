Qué hacer en Salamanca este fin de semana

VIERNES

Oratorio de Navidad de Bach

[Teatro Liceo, 20:00 horas]

El coro Ars Nova de Salamanca presenta dos cantatas del famoso Oratorio de Navidad de J. S. Bach, bajo la dirección de Javier Castro, y en colaboración con la Federación Provincial de Coros de Salamanca y el coro del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Junto a un conjunto instrumental de primer nivel, Sandra Redondo, Inma Vara, Adolfo Muñoz y Alberto Martínez forman un fantástico elenco de solistas integrado por componentes o antiguos componentes del coro, estrechamente vinculados a la ciudad de Salamanca.

Un viaje con los Guerreros de Terracota

[Sala de san Eloy, de 11 a 14 y de 16 a 21 horas]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.