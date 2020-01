Qué hacer en Salamanca este fin de semana

Exposición “Terracotta Warriors”

[Sala de San Eloy / Consulte aquí del horario especial para Navidad]

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.

Casa de los cuentos

[Teatro Liceo]

La “Casa de los Cuentos” del teatro Liceo permanecerá de 12 a 14 h. y de 17 a 20 h. Se trata de una iniciativa de la Fundación Ciudad de Cultura y Saberes y del Ayuntamiento de Salamanca ejecutada por la compañía especializada Unpuntocurioso.

La Bella Durmiente, interpretado por el ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov

[CAEM / 19:00 horas]

Uno de los ballets más célebres de Piotr Tchaikovsky, “La Bella Durmiente”, será interpretado por el Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov. Este espectáculo ha sido galardonado recientemente con el premio Teatro de Rojas edición XXVII como Mejor Espectáculo de Danza 2018.

El director artístico del Ballet de San Petersburgo Andrey Batalov es uno de los más condecorados bailarines rusos: Gran Prix Competición de Moscú, Medallas de Oro en Nagoya (Japón) y en París, Segundo premio en el concurso “Nuriev” en Budapest, Primer Premio en “Arabesk”, Solista principal del Mariinskiy Ballet de San Petersburgo... La compañía cuenta con grandes solistas internacionales, ganadores de múltiples prestigiosas competiciones de ballet: Ekaterina Bortiakova, Cristina Terentieva, Andrey Batalov, Nikolay Nazarkhevich, Sergey Dotsenko, Sergey Iliin, Mariana Rusu, Arcadie Nazarenco, Mikhail Martyniuk, Natalya Kusch y Ievgen Lagunov.

Laboratorio abierto

[Filmoteca/ De 11:00 a 14:00 h.]

El Laboratorio Abierto está pensado para el público que visita las exposiciones de la Filmoteca. Es un espacio de aprendizaje intergeneracional en el que a través de la experimentación, el juego y el diálogo se adentra en el mundo del collage para crear nuevas imágenes e historias. Sin inscripción previa. Los menores de 12 años deben ir con un adulto.