Qué hacer en Salamanca este fin de semana

VIERNES, 10 DE DICIEMBRE

Festival de Magia. “Magia entre los libros”

[Biblioteca Torrente Ballester. 18:30 horas]

Con el Escalón Mágico (Salamanca)

Festival de Magia. “Gala de magia”

[Biblioteca Torrente Ballester. 20:00 horas]

Con Raúl Alegría, pensada para el público desde los 4 años.

Festival de Magia. “Magia de cerca”

[Biblioteca Torrente Ballester. 22:30 horas]

Con Iván Mora, pensada para mayores de 14 años.

Nuevo Mester de Juglaría. Los Comuneros

[Teatro Liceo. 21:00 horas]

El grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría publicó, en 1976, el disco Los Comuneros, que obtuvo un reconocimiento rápido y pasó a formar parte del sustrato de la conciencia de las gentes de nuestra tierra. De este disco se hizo, veinticinco años después, una segunda versión, en la que participa también un quinteto de cámara compuesto por flauta, violín, viola, cello y percusión, que se grabó en directo en diferentes teatros españoles y que fue publicada en 2004 y que es la que se presenta esta noche en el Teatro Liceo de Salamanca. Los Comuneros siguen formando parte del repertorio del Mester en todos sus conciertos, bien sea en aquellos en los que se interpreta la obra completa, como es en este caso, bien en aquellos en que se seleccionan algunos de los episodios que la integran, y muy especialmente el fragmento final, llamado Canto de Esperanza. En esta ocasión, el concierto acoge la versión íntegra de la adaptación del año 2004, en la que el Mester se acompaña de un grupo de cámara que colabora de manera muy eficaz para subrayar el dramatismo del texto que sirve de base a las numerosas melodías tradicionales que se desgranan a lo largo de la cantata.

Me cuesta tanto olvidarte. Homenaje a Mecano

[Palacio de Congresos. 21:30 horas]

“Me cuesta tanto olvidarte. Homenaje a Mecano” es el concierto homenaje al grupo más importante del pop español. Un show que ofrece al público una reproducción exacta de Mecano, convirtiéndose en todo un espectáculo musical. El objetivo es crear la sensación de estar viendo a Mecano en vivo. El parecido físico y vocal de Belén Alarcón con Ana Torroja la convierte en, probablemente, la mejor doble del mundo lo que sitúa este espectáculo a un nivel superior. La banda, compuesta por músicos de primerísimo nivel, representa en directo todos los éxitos de Mecano: “Aire”, “Un año más”, “Hoy no me puedo levantar”, “El 7 de Septiembre”, “Dalí”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “La fuerza del destino”, “No es serio este cementerio”, “Una rosa es una rosa”, “Hijo de la Luna”, “Maquillaje”, “Barco a Venus”, “Ay que pesado”, “Cruz de navajas”, “No hay marcha en Nueva York”, “Perdido en mi habitación”, “Haway Bombay”, “Mujer contra mujer”, “Me colé en una fiesta”, etc. Las canciones son interpretadas respetando al 100% los arreglos originales y la formación musical e instrumental. El espectáculo reproduce además la escenografía del show original, el vestuario y las marcadas coreografías.

TEATRO. La loca historia de la literatura

Teatro Poniente

[Centro Cultural de Guijuelo. 21:00 horas]

SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE

El viento es salvaje (Fedra y Medea en Cádiz)

Las niñas de Cádiz. Intérpretes: Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia y Ana López Segovia

[Teatro Liceo. 21:00 horas]

Dos amigas. Tan amigas que son hermanas. Unidas desde la infancia por un amor y una fidelidad inquebrantables. Compartiendo todo: juguetes, ropa, cigarros, colorete... Solo una sombra sobre su amistad: “Mientras que una crecía confiada mimada por la vida y sonriente, la otra se sentía desgraciada...” Despojamos a Fedra y Medea de sus peplos y sus túnicas azafranadas, y las traemos hasta la realidad de nuestros días, convirtiéndolas en seres aparentemente grises. Solo cuando surja el conflicto asumirán de pronto una fatalidad antigua, un sino trágico bajo cuya influencia arrasarán con cuanto se interponga en su camino. De fondo, Cádiz, una ciudad de perfil macondiano, donde todos los elementos cotidianos adquieren una dimensión mágica que presagia la tragedia: el perturbador viento de levante, anunciado por la flauta del afilador y por la presencia del circo en las afueras de la ciudad, el trino de los pájaros, el comentario en voz alta de los vecinos, repetido como una letanía... Nuestro nuevo espectáculo es una reflexión lúdica y “jonda” sobre la suerte. Sobre los celos y la culpa, las pasiones y los amores prohibidos. Es una tragedia, en verso, con todos los elementos clásicos del género, pero atravesada por la carcajada, como no podía ser de otra manera en un espectáculo de Las niñas de Cádiz. Porque sabemos que en toda historia terrible hay una paradoja que puede llevar a la comedia; y al contrario, en todo arranque de humor hay un fondo de tragedia. Premio Max, edición 2020, mejor espectáculo revelación.

El lago de los cisnes

Ballet Nacional Ruso

[Palacio de Congresos. 20:00 horas]

El Ballet Nacional Ruso de Sergey Radchenko intepreta como nadie la obra de referencia de ballet clásico. Dirigido por S. Radchenko, este ballet presenta El Lago de los Cisnes, con un excepcional cuerpo de baile y virtuosos solitas. Fundado en 1989, cuando el legendario solista del Teatro Bolshoi Radchenko visualiza su compañía reuniendo a los elementos clásicos de las grandes compañías de Ballet Kirov y Bolshoi, en una nueva compañía de ballet independiente dentro del marco del ballet clásico ruso. Cada temporada recorre EE.UU con una larga gira mostrando su repertorio en las más importantes salas y teatros del país. También ofrece giras por Italia, Francia, Grecia, España, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Japón, Corea, Singapur y Hong Kong.

Festival de Magia. Jorge Rastrel y Guille Barru

[Biblioteca Torrente Ballester. 18:00 horas]

Festival de Magia. “Gala infantil de magia”

[Biblioteca Torrente Ballester. 20:00 horas]

Con el Mago Scott.

Festival de Magia. “Magia para adultos”

[Biblioteca Torrente Ballester. 22:30 horas]

Con Pedro Majo y Juan Colás.

TEATRO. Anselma y Luisa

Compañía Telón Negro

[Teatro de Santa Ana en Macotera. 18:00 horas]

Mercadillo de las ideas en San Esteban de la Sierra

[Plaza Mayor de San Esteban de la Sierra. 12:00 horas]

La actividad pretende fomentar el voluntariado en el pueblo y ayudar a las personas mayores.

DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE

El mágico planeta de los instrumentos insólitos

Compañía Fetén, Fetén

[Teatro Liceo. 18:00 horas]

El objetivo principal de este divertido concierto es que las familias emprendan un maravilloso viaje a través de los diferentes ritmos y melodías de la música popular española, transmitiéndoles valores sobre la reutilización, la pobreza, la imaginación y la importancia de conocer nuestras tradiciones utilizando algunos de los instrumentos más increíbles de la historia de la música. Los autores e intérpretes de este espectáculo musical son Jorge Arribas y Diego Galaz.

Concierto navideño del Coro de Afibrosal

[Casino de Salamanca. 20:00 horas]

El coroi incluye en su repertorio “Una vez en diciembre” del musical “Anastasia”; “La paz a ustedes Dios les dé”, una adaptación del villancico del siglo XIX; “God Rest Ye Merry Gentlemen”; “Alleluia” de Leonard Cohen en la adaptación al español de “Il Divo”; “El pequeño tamborilero” atribuido a Katherine Kennicott Davis; “Ven a mi casa esta Navidad”, de Luis Aguilé; “María ¿sabes qué?”, “Nana para un Rey”, “Vengo de las alturas” (villancico peruano), “El burrito sabanero” (villancico venezolano); “Blue Christmas” de Elvis Presley; “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Blanca Navidad en versión en español”, “Celebra la vida” de Axel Fernando; “Gloria a Dios en las alturas” y “Noche de paz”. El acceso es gratuito.

Festival de Magia. Magia para bebés

[Biblioteca Torrente Ballester. 12:00 horas]

Con Kayto.

Festival de Magia. Gala infantil de Magia

[Biblioteca Torrente Ballester. 18:30 horas]

Con Nano Arranz