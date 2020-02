VIERNES

Llergo y el flamenco vanguardista [Teatro Juan del Enzina/ 21:00 h.] El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca organiza un concierto a cargo de la cantaora María José Llergo, considerada la nueva artista española del flamenco vanguardista. Esta joven cordobesa, con solo dos canciones propias editadas y un vídeo subido a internet, protagoniza una nueva revolución en el mundo del flamenco, en la que rompe con estereotipos y estigmas y lucha contra la desigualdad. Asimismo, apuesta por un feminismo que no excluya, “el flamenco y el feminismo se llevan bien porque los dos fueron revolución cuando nacieron”, afirma la cantante. Conferencia de Josep Pedrerol [Edificio Fes/ 19:30 horas] El periodista deportivo y presentador de televisión Josep Pedrerol imparte una conferencia sobre el programa ‘El Chiringuito’ en el Campus Unamuno.

Viaje con los guerreros de terracota [Sala de San Eloy] La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura, empresa especializada en la organización de grandes exposiciones por Europa, reúne un centenar de piezas. Son reproducciones exactas de las figuras procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huan y la muestra incluye una asombrosa panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1. La exposición se abre con un documental que explica este gran conjunto considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.

SÁBADO

Jump & Jive Festival [Sala B del CAEM / 17:30 horas taller de baile - 19:30 horas DJ / 21:00 horas conciertos] ¡Primera edición del Jump & Jive Festival! Una noche dedicada a disfrutar del Swing y el Rock & Roll con dos bandas en directo, un DJ y un divertido taller de baile. Lulu and the Rockets organizan esta magnífica velada con motivo de la presentación oficial de su segundo disco: Jump & Jive. El evento empezará por la tarde, con un taller de baile de Rockabilly Jive a cargo de Belén y Óscar de la Academia Círculo de Baile de Madrid. No se necesitan conocimientos previos, pero la entrada con taller incluido se ha de adquirir anticipadamente (plazas limitadas). Para comenzar la noche, disfrutaremos de una estupenda sesión de música en vinilo a cargo del reconocido DJ Don Otto. Y para continuar la fiesta tendremos dos grandes bandas en directo: los vallisoletanos Old Memphis, con un cuidado repertorio de clásicos de Rock&Roll, y los salmantinos Lulu & The Rockets, con su sonido de Rhythm & Blues fresco y elegante. Gran oportunidad de aprender este maravilloso baile y disfrutar de esta música que te traslada a los clubs norteamericanos de los años 40 y 50. ¡Ponte tus zapatos elegantes y ven a bailar! 45 [Teatro Liceo / 21:00 horas] Música original e intérpretes: Roberto García Encinas y Chema Corvo. "Mi tío era tramoyista y acomodador en el Teatro Liceo de Salamanca". Así comienza 45, un texto que relata la vida de una persona dedicada a las artes escénicas por vocación pura y dura que, de repente, llega a la mediana edad y, con las dificultades que tiene esta profesión, se encuentra en un vacío personal y profesional. Pero no queremos que 45 sea un drama, no: 45 es un cabaret al más puro estilo Broadway, lo que él siempre soñó. De este modo viajaremos por la vida de este personaje subrayándola con temas musicales. "Cuando te envenenas nada puede apartarte del Cabaret". Guión: Roberto García Encinas. Dirección: Xiqui Rodríguez. Música original e intérpretes: Roberto García Encinas y Chema Corvo. Coro llama de amor viva [Iglesia San Juan de Mata/ 20:30 horas] Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, con música de Manuel García Villacañas. Entrada libre. Concierto en el Casino [Casino / 20:00 horas] Agenda semanal Concierto de la Orquesta de Cuerda del Conservatorio de Ávila Tomás Luis de Victoria. Entrada libre hasta completar el aforo.

DOMINGO